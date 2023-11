El Festival de Cine de Málaga, uno de los eventos cinematográficos más destacados de España, ha sido una ventana para el cine español y un escaparate para las producciones nacionales durante más de dos décadas. A lo largo de su historia, el festival ha experimentado un crecimiento significativo y ha contribuido a la promoción del cine en español, pero no está exento de desafíos. En la actualidad, se enfrenta a una serie de retos que requieren una visión renovada y un enfoque estratégico para mantener su relevancia y su papel en el panorama cinematográfico.

Uno de los retos más notables que afronta el Festival de Cine de Málaga es la competencia. En un mundo globalizado, donde las películas de todo el mundo están al alcance de un clic, es esencial que el festival siga atrayendo a cineastas y audiencias internacionales. Esto no solo implica mostrar películas de alta calidad, sino también proporcionar un entorno atractivo y propicio para la colaboración y el intercambio cultural. Además, el festival debe abordar la cuestión de la distribución y la promoción internacional de las películas españolas que se presentan en el evento. Una mayor cooperación con festivales de renombre a nivel mundial y la creación de programas de promoción internacional podrían ser clave para superar este desafío.

Otro desafío importante radica en la inclusividad y la representación. El cine es un medio poderoso para expresar la diversidad cultural y social, y el Festival de Cine de Málaga tiene la responsabilidad de reflejar esta diversidad. Esto no significa solo mostrar una variedad de voces y perspectivas en la selección de películas, sino también garantizar que el festival sea accesible y acogedor para todos los públicos. La inclusión de cineastas emergentes y la promoción de películas de género y temáticas diversas pueden enriquecer la oferta del festival y atraer a una audiencia más amplia. Hay vida más allá de Atresmedia.

En un mundo cada vez más digital, otro reto es encontrar un equilibrio entre lo presencial y lo virtual. La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización de eventos culturales, y el festival no es ajeno a esta tendencia. La capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y ofrecer una experiencia en línea de calidad será fundamental para llegar a audiencias que no pueden asistir físicamente al evento. Sin embargo, mantener la esencia y la magia de un festival de cine en persona también es esencial -para los que acuden fundamentalmente-. La interacción directa con cineastas, proyecciones en pantalla grande y el ambiente festivo son elementos que no deben perderse en la transición hacia lo digital.

En cuanto a la sostenibilidad, el festival también debe abordar su impacto medioambiental. Eventos culturales a gran escala a menudo generan una huella ecológica significativa. La incorporación de prácticas sostenibles, como la reducción de residuos, la eficiencia energética y el transporte público, puede contribuir a la mitigación de este impacto y a una imagen más responsable si queremos cuidar cosillas más allá de lo habitual. Son mijitas, tonterías, que a la largan nos seguirán posicionando en primeros puestos.

Finalmente, la financiación es un reto constante. La organización de un festival de cine de renombre requiere recursos financieros considerables. La búsqueda de patrocinadores, colaboraciones estratégicas y una gestión eficiente de los recursos son esenciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del festival y lo de Málaga debe seguir cuajando.

A pesar de estos desafíos, el Festival de Cine de Málaga tiene un futuro prometedor. Málaga es una ciudad con un rico patrimonio cultural y una vibrante escena cinematográfica, lo que brinda una base sólida para el festival. Además, el apoyo de las administraciones es fundamental para impulsar el evento. La capacidad de adaptarse a los cambios, mantenerse relevante y abrazar la diversidad y la innovación son claves para superar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan.

En resumen, el Festival de Cine de Málaga afronta varios retos, desde la competencia global hasta la inclusión y la sostenibilidad, pero también ofrece numerosas oportunidades para destacar como un evento cinematográfico de primer nivel. Con una visión audaz y una adaptación a las demandas cambiantes de la industria cinematográfica, el festival puede seguir siendo un faro para el cine español y una celebración del séptimo arte en todas sus formas.

En el pasado, el Festival de Cine de Málaga tenía una época en la que parecía que estábamos viendo más series de Antena 3 que películas de calidad. Era como si el famoso sofá de «Los hombres de Paco» se hubiera mudado al teatro, ¡y estábamos esperando que el comisario lo resolviera todo! Pero la evolución es parte de la vida, y con el tiempo, el festival ha ido mejorando su selección, presentando películas de mayor calidad y dejando a un lado las intrigas policiales de la televisión. Aunque no hay nada malo en un buen drama de crímenes y misterio, es gratificante ver que el festival ha ampliado su oferta para satisfacer una variedad de gustos cinéfilos.

Seguiremos un año más y cartel con Loca mediante, esperando que esto fluya. Que salga bien y siga la consolidación de un producto que siempre acaba convenciendo pero que podría ser otra cosa en algunos aspectos.

Soñar es barato. Por eso seguimos esperando que Almodóvar le coja cariño al festival. O al contrario. Y que la super producción española recale en Málaga. Al menos para que, los que no sabemos mucho, veamos que vienen “los más buenos” y entendamos que esto ya no es ninguna tontería porque pisan el Cervantes los nombres más top.

Sea como fuere, nuestro festival sigue vivo -que ya es algo positivo- y sobre todo, que año a año, sea, nunca mejor dicho, mucho más peliculero.

Viva Málaga.