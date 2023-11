El interés común

Decía Garret Hardin, en un artículo publicado en 1968, que aquellos bienes que no son exclusivamente de nadie y por lo tanto pertenecen a todos se verán siempre perjudicados por el sobreúso que se hace de ellos. Los efectos prácticos de esta idea son palpables en el día a día de cada uno de nosotros. Pongamos varios ejemplos; La mayoría de las aceras están llenas de basura que hemos tirado en ellas, lo mismo ocurre con nuestros ríos y mares, o nuestras carreteras.

Pero la cuestión que quiero abordar hoy es que lo que conocemos bajo el título de «tragedia de los comunes» y que engloba la teoría de Hardin, no abarca únicamente un terreno común físico. Es evidente que han sufrido un desgaste por un mal uso (sobreúso) nuestra moralidad, nuestra educación y nuestra cultura. Ya cada vez menos personas dan los buenos días cuando entran en un sitio o se encuentran a otro ser humano por la calle. Ya nadie sujeta la puerta del portal a alguien que llega cargado, ya nadie respeta la autoridad del otro y me refiero a la de médicos, profesores, enfermeros… Es entonces lógico afirmar que todos esos sectores que he nombrado han sufrido una merma en la calidad que ofrecen porque también se ha sufrido merma en la calidad de lo que reciben.

Hace unos días leía en la prensa que un profesor interino de La Rioja dejaba la docencia por el «desinterés» del alumnado. He puesto las comillas porque luego cuando leías el artículo te dabas cuenta que no era tan así. El ex docente pretendía encontrar una sumatoria de costumbres comunes sociales que ya no existen y, a mi modesto parecer, pretender que el mundo se adapte a ti no solo te hace mal docente sino mal ser humano. Si algo ha acompañado al homo sapiens desde su primera aparición es la capacidad de adaptación al medio, y si además eres docente debes tener la capacidad de adaptarte no solo al medio, si no que también a tu alumnado.

Tenemos que abogar porque se realice un mejor cuidado de las zonas comunes de la moralidad y la educación, pero mientras eso ocurre o no ocurre, qué sería de nosotros si todos los docentes abandonaran o si todos los profesionales sanitarios se dedicaran a la pesca.

Vivimos una época convulsa llena de sorpresas y sobresaltos. Ahora más que nunca los docentes tenemos que aguantar el tirón. Las nuevas generaciones nos necesitan para distinguir el bien del mal, para entender el valor, que no el precio, del arte, para reconocer lo bueno que hay en ser libres y para comprender que las fronteras, al igual que las religiones, se inventaron para minimizar la unión de los pueblos.