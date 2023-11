Entonces, la pregunta surge sola, ¿hemos financiado, o no, el terrorismo palestino? Con el dinero de nuestros impuestos, ¿Hamás SA se armaba, o no?, ¿y con el dinero de la UE?, ¿había auditorías del empleo en obras humanitarias del dinero que llegaba a la franja de Gaza y donde Hamás SA gobierna a su antojo a punta de Kalashnikov? Porque tenemos derecho a saber, tenemos derecho a preguntar, y a investigar, y a conocer la verdad, ¿no cree, amable lector? Los que más hablan de desinformación y fake news, son los que más secretos guardan.

El interesantísimo entramado de sociedades del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) es de sumo interés y nos puede servir de guía. Una organización reputada como terrorista no sólo por el Estado de Israel, sino también por la Unión Europea y los Estados Unidos creó un esquema amplísimo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que, en realidad, son OSíGs, de las que obtiene sus abundantes recursos financieros aportados tanto por la UE como por los gobiernos nacionales de los países miembros -entre ellos, España- y otras administraciones de escala menor. Pero aquí no pasa nada, tenemos un tigre debajo de la cama y nos entretenemos en discutir si la abuela fuma. Por cierto, las declaraciones de algunos dirigentes políticos españoles, y algunos muy altos, ¿no son apología del terrorismo y no se persiguen? Le tengo que preguntar al general Ballesteros, nuestro director de la Seguridad Nacional, con sede en Moncloa, que de esto sabe mucho. Pero todo es silencio.

Otrosí. Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el hombre de Bergoglio en España, califica de mentira, aunque después retira la palabra, el cálculo de abusos sexuales de miembros de la Iglesia española por el Defensor del Pueblo, y crítica a los medios por publicar los datos. Dale con matar al mensajero. Y me pregunto, ¿y el informe encargado al despacho amigo de Cremades y Calvo Sotelo?, ¿por qué tarda más de la cuenta? Ese informe se decidió para parar este otro, el del ínclito Gabilondo, y no ha estado a tiempo, y le ha pillado el toro a Omella. Ahora, que reclame al maestro armero. Nota bene: nunca se explicó oficialmente por qué la estrella de Javier Cremades se apagó en Málaga delante del alcalde hace ya mucho tiempo, cuando puso su agenda a disposición de la ciudad pero previo… ¿Será también secreto oficial? Misterio en la noche, que viene mi padre en coche.

El caso es que el Gobierno le pide a la UE que levante las sanciones a los militares y colaboradores de Maduro, qué fijación tiene este Gobierno con las dictaduras -bueno, y Rodríguez Zapatero, que abrió el camino-. Me recuerda, salvando las distancias, claro, cómo Gabriel García Márquez, Gabo, antepuso su amistad al tirano Fidel a sus crímenes. Heberto Padilla, no. Cuestión de honor, diríamos. El caso es que las relaciones exteriores del Gobierno son ya -desde el Sahara a Maduro pasando por Gaza- una novela de terror de Stephen King. Para no dormir tranquilos y seguir enganchados al lexatin 3 mg.

Porque, fíjense, en relación a Marruecos, las agresiones y tanteos sufridos por España desde el siglo XX han sido siempre por sorpresa. Recordemos Ifni, en noviembre de 1957, la Marcha Verde del Sahara el mismo mes, pero de 1975, el incidente de Perejil en julio de 2002 y, últimamente, la Marcha del Tarajal del 17 de mayo de 2021. Nuestro amigo del Sur, sí. Y es que los que le bailan el agua a Narciso creen que el mejor modo de aplacar a un león es dejarse comer.

Pero si este fuera todo el problema… es que el que le sigue le emula. Así, Feijóo propone que Cataluña se defina como nacionalidad histórica y muestra su «respeto» al prófugo de la Justicia española Puigdemont, profundiza la fractura con la cúpula del PP catalán, que discrepa, y… Por eso digo que cabría alguna esperanza si tras el Gobierno, pisándole los talones, hubiera una oposición desprejuiciada y con mayúsculas, pero ya ven ustedes cuan diminuta es. La pregunta ¿por detrás o por delante?, resulta pertinente. Francisco de Quevedo ya lo vio hace mucho:

Si lo que ofrece el pobre al poderoso,

licas, a logro es don interesado,

pues da por recibir, menos cuidado

pedigüeño dará que dadivoso.

Yo, que mendigo soy, más no ambicioso,

apenas de mi sombra acompañado,

con lo que no te doy he disculpado

en mi necesidad lo cauteloso.