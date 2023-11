DESPOTEJANDO

Acabo de ver en directo al Niño de Elche. Formidable. No nace la presente con afán propagandístico alguno. Pero, no he podido evitar agarrar «la pluma». Realizó unas sevillanas, que por muy andaluz que soy, medio siglo de andaluz, no había oído nunca. Él habló de unas sevillanas»despotejadas». Otro potaje. Y ahí voy. Despotejar es el camino más honesto de la creatividad. Se agradece, y mucho, vivir algo nuevo en la senda del Arte. Se agradece eso de no sentirte inmerso en un remake inagotable. Se agradece la senda inexplorada. Se agradece la responsabilidad que asume el artista. Se agradecen los traviesos pensamientos que te insufla. Esto son ganas de agradecer. Ganas de dar las gracias a un artista por derecho. Ganas de un buen potaje. Un potaje honesto.

Francisco García Castro. Estepona