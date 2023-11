La muerte ni tiene ni va a tener nunca la última palabra. Pero, más allá de la fe que cada cual le pueda o no profesar al Dios que nos ha dado la vida, hay otra gran verdad que la experiencia me ha revelado como incuestionable: aquellos versos de Manrique que en mi juventud creí y conforme a los cuales la muerte equiparaba los estratos sociales de toda condición no son más que papel mojado, al menos en lo que a este mundo atañe.

En torno a esta afirmación, el funeral de cada cual se configura como un acto intermedio entre los linderos de lo mundano y lo que habremos de conocer cuando traspasemos el horizonte que nos lleve a la otra orilla: los funerales son, por así decirlo, el último espejo terrenal del difunto. Porque, si hay algo que nos equipare tras la muerte, sin duda alguna, podrá ser cualquier otra cosa, pero nunca el funeral: una ceremonia que emerge como reflejo fiel y cierto de los días que dejamos atrás y que nos sigue demostrando que la vida, y su despedida, es tan intrincadamente diversa y rica en matices como variadísimo es el tapiz de experiencias humanas, únicas e insondables, que representan los funerales. En este orden de ideas, el funeral de cada cual no es más que una ventana a la diversidad de la condición humana y un clarividente eco de nuestra historia personal porque, como bien sabrán ustedes, tanto o más que yo, en el funeral se puede pretender guardar las apariencias, se puede, incluso, simular, pero no se puede mentir ni salvaguardar la realidad del difunto y de su entorno, porque la trama canta. A fin de cuentas, la muerte no está sujeta a guion alguno, pero el funeral es un guion en sí mismo, y todos sabemos leer las líneas y entre líneas. De un tiempo a esta parte, he asistido a multitud de funerales: una realidad a la que jamás podré acostumbrarme y que entiendo que se alza como un fidedigno microcosmos de la sociedad, de las relaciones humanas y de su tejido religioso y social. A bordo de este cúmulo de experiencias, he presenciado funerales donde no más de tres personas acompañaban la caja del difunto, así como otros en los cuales la multitud se desparramaba por la escalinata de acceso a la capilla del cementerio. Los hay también donde el grupo de asistentes son un indubitado reflejo de esperanza que se traduce en la riqueza de la liturgia y en un modulado pesar sostenido por la fe de los congregados y del difunto, mientras que en otros el personal asiste a los mismos sin pena ni gloria, como si de un pasado de lista se tratara. Hay ceremonias, seguimos, en las que el personal allegado acompaña al muerto hasta el final, pero, ¡ay!, también he estado en muchas de aquellas en las que los asistentes salían del templo, cigarro en mano, dejando a la caja y a sus soledades con un palmo de narices: «Tanta paz te lleves como aquí dejas», parece respirarse. Pero, como todo, en mitad de toda esta borrasca de mortuorio, bien es cierto que la partida al otro lado se alza como una realidad a través de la cual nos hacemos más que conscientes de nuestra fragilidad: fragilidad ante el paso del tiempo, la edad, los avatares presentes, los pasados y los futuros. Padres que lloran a hijos, esposas a sus maridos, partidas que eran más que previsibles, encontronazos inesperados que nos dejan mudos, cajas de todo tallaje y, en general, casos y casos que se complementan y multiplican con los opuestos y el consabido viceversa. Pero, en mitad de tales trances y penurias, en medio, también, de la esperanza con la que nos conforta la fe, confieso que la realidad que más me turba es la de aquellos difuntos sin compañía, que mueren en la más indigna de las soledades. Porque morir solo, ya sea en el Estrecho, en la calle, en la guerra o acompañado por nadie en el funeral, es el último de los dolores que seguiré suavizando con total dedicación mientras mi persona sume uno al número de los presentes que sostengan la caja de quien quiera que sea en el último de sus adioses.