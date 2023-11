Fondo de armario a la vista

En la información sobre los disturbios de Ferraz de un diario nacional de claro sesgo político veo, sorprendido, el intento de distinguir la extrema derecha de la ultraderecha, tratando de separar el puro fascismo de los violentos de los que para formar masa van de su mano y no la sueltan. De estos disfraces, disimulos, dobles caras, complicidades, ha estado empedrado desde siempre el camino que conduce al fascismo y, si se le abre paso, al fin de la democracia. Era cuestión de tiempo que saltara la careta, hay demasiada violencia represada en esa ideología de hecho. Antes de la violencia física viene la verbal, que no solo la precede: la llama. Son palabras broncas, insultos fuertes pero calculados para no dejar marca, descalificaciones radicales, que van empujando poco a poco la valla. Pero en todo ese proceso los indispensables para que triunfe son los que no quieren verlo.