Ya hemos conocido estos días la lista anual de millonarios que publica la revista Forbes. Aquí lo interesante sin embargo sería una lista de tiesos. El tieso no es un pobre exactamente. Es una actitud. Pobres somos muchos, o medio pobres, o proletas o autónomos, la variedad es amplia. Pero el tieso puede ser también un acaudalado algo rácano, tendente a la compra de camisas de saldo o coches de tercera mano pudiendo permitirse claramente otro ritmo de vida. Un avaro es el que no paga una ronda de cañas ni en el lecho de muerte, pero un tieso es el que dice que venga, un día es un día y que de esta ronda él paga la mitad. El tieso es el que lo suben a un yate y dice que «esto sí que es vida». Lo malo es que no para de repetirlo y entonces amarga la vida al resto y no disfruta ni del paisaje, ni de la mar, ni de la brisa ni del cava, al que todo el rato llama champán. El tieso no atiende a la conversación en un cóctel porque solo está pendiente de si pasa la bandeja de jamón. No confundir con pícaros, esmayaos, aprovechateguis o incluso gourmets, que prefieren las muy de moda mini hamburguesas, que llenan mucho más. Muy de tiesos es la frase «pues ya me voy cenao», pronunciada al borde del eructo tras haber conseguido de gorra un ejemplar del libro que se presenta y haberse situado estratégicamente en la zona de la que salen los camareros con las croquetas. El tieso finge a veces estatus llegando incluso a alquilar un buen coche para recoger al niño de un partido de fútbol, aparcándolo muy cerca de donde los padres y madres tienen que entrar y salir. Eso sí, pitando a todo trapo al llegar e irse. Luego regateará en el rent a car por ver si al devolverlo unas horas antes logra un descuento o un llavero. Su intención no es exactamente aparentar, dado que el resto de padres recuerdan cuando en el grupo de whatsapp puso que no podía permitirse pagar la excursión de un día a Rivallana de Abajo, once euros. Lo suyo es más bien desconcertar y sobre todo, evitar que lo llamen tieso, dado que tal concepto le veda el acceso a determinados círculos. El tieso no es un cateto, porque puede tener mundo si bien no ha salido nunca de su mentalidad. No es un gorrón, dado que aunque quiera aprovecharse de los demás, lo que desea es no necesitar mucho de nadie ni de él mismo. Ojo con confundirlo entonces con un austero, ya que no duda en adquirir sushi de supermercado y subir la foto a Instagram dejando que se vea una botella de vino caro que se acabó hace un año pero que sigue funcionando muy bien en las fotos si solo sale la etiqueta. El tieso suele ser simpaticón, tendente a la francachela y es sobrellevable. No contagia. Evita las marisquerías.