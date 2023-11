Brahim vuelve a pedir paso

Brahim Díaz acumulaba tres partidos sin minutos, sin ser una opción ante la necesidad de marcar para un Carlo Ancelotti que negó en la previa contra el Sporting de Braga que fuese un jugador que no le gustase o encajase en sus planes y respondió también incluyéndolo en su once titular en Liga de Campeones.

Segunda titularidad de la temporada para Brahim Díaz en su vuelta al Real Madrid después de tres años de cesión exitosos en el Milan que le hicieron ganarse la condición de jugador de la primera plantilla del conjunto blanco, aunque, seguramente, aspiraba a más protagonismo.

Antes de los 74 minutos disputados contra el Braga, solo sumaba 119 repartidos en nueve encuentros y se quedó sin participar en seis. Guarismos muy bajos para un jugador que acostumbraba a ser importante en Italia.

Su rol cambió en su vuelta a la capital de España, aunque con sus actuaciones sobre el verde demandaba más protagonismo. Sobre todo tras una primera titularidad el 27 de septiembre contra la UD Las Palmas en la que, como frente al Sporting de Braga, abrió el marcador para el Real Madrid y encarriló la victoria.

Sin embargo, sus buenos 56 minutos parecieron no ser suficientes para un Carlo Ancelotti que tres días más tarde solo le utilizó cuatro minutos y una semana después no tuvo protagonismo frente al Nápoles.

Después, 12 minutos frente a Osasuna y tres en Sevilla, el 21 de octubre, su última aparición hasta la fecha vestido de corto.

Un escaso protagonismo que llamó la atención especialmente el pasado domingo cuando, con 0-0 en el marcador y la necesidad de marcar para llevarse los tres puntos frente al Rayo Vallecano, Ancelotti ni le mandó calentar. Por ello, antes del partido contra el Braga, tuvo que justificar su decisión.

«He hablado con él, la verdad es que no ha tenido muchos minutos. La competencia es muy grande. Es un jugador que me gusta por sus características. Es serio, es profesional. Va a tener su papel, puede ser mañana o en los próximos partidos, pero no lo que he leído que tengo algo contra él. No sentencio a nadie», señaló.

«Tengo algo especial por él porque él ha jugado en el Milan», bromeó después.

Y Ancelotti demostró que cuenta con él con hechos. Fue su primera opción para ocupar el lugar del inglés Jude Bellingham, quien sufre una luxación en el hombro y ha dejado un hueco importante en el once inicial de los blancos.

Ya contra la UD Las Palmas, Brahim fue el sustituto de Bellingham, quien no jugó ni un minuto por descanso. Ancelotti le ve en ese rol de ‘10’, de enganche con dos delanteros, y de ahí no hay quien baje a Bellingham.

A pesar de esto, el excanterano malaguista sigue ganándose más minutos en cada rato que tiene y volvió a anotar en su segunda titularidad, además de marcar otro tanto previamente que fue anulado por falta anterior del brasileño Vinícius Junior.

Además, se le vio con confianza, intentando filtrar pases desde la frontal de gran dificultad, pero que demuestran la imaginación que atesora un ‘21’ del Real Madrid que tuvo un doble disparo en el 56 que no acabó en gol.

Actuación tras la que, al ser sustituido, se llevó una ovación cerrada por parte de su afición, que también coreó su nombre, y un efusivo abrazo de Ancelotti.

Eso sí, su buena actuación contra la UD Las Palmas no le allanó el camino a tener un mayor protagonismo, en una situación que espera que esta vez sí cambie justo antes de un parón internacional de noviembre en el que, otro mes más, existe la duda de si, tras haber sido internacional con España, se decanta por la absoluta de Marruecos, al tener doble nacionalidad.