Te levantas un día más; te pesan los párpados tanto como las piernas, pero no te pasa nada. A uno no le pasa nada, aunque le duela todo, si no tiene nombre con el que mentarlo. Es difícil conseguir un diagnóstico desde hace mucho tiempo; hablan de falta de medios, mala gestión y consecuente hastío profesional. Pero mientras la sanidad y el estado social se desmoronan, el Gobierno despilfarra miles de millones de euros en políticas partidistas, desenfocadas del pueblo y se parchean subidas de precios como luz, carburante…para mantener pacífica a la gente. Una turba sin nada que perder puede hacerte perder la testa, literalmente. Te dispones a tomar el café y recuerdas cuántas veces te despertaste durante la madrugada; así no hay quien descanse, pero en tu cabeza ya hay una turba manifestándose sin parar que te asalta aleatoriamente. Cualquier mañana de estas amaneces como el jinete sin cabeza.

El sol despunta advirtiendo que saldrá por Antequera y abrasará nuestras mirlas si nos descuidamos, aunque para eso ya estamos nosotros, que sabemos bien quemarnos con el día a día. Constatas que si tomas decisiones y te señalan, vives un ‘apartheid’ pero a la contra, te sepultan las decisiones de otros allá donde fueres. Ya que morimos cada día, decidiste que fuera luchando y no claudicando. Descubres que hay muchas causas disfrazadas de buenas, pero no lo son aunque muchos políticos y acólitos digan lo contrario y nos acongojen con la venida de un pasado al que ellos mismos nos conducen. Hay mucho lobo disfrazado de cordero, mucha porquería disfrazada de buena, poca preparación para valorar con criterio y demasiada fe en la política de las ‘buenas causas’. Lean el ‘manual’ ‘1984’ de Orwell que parece manejar el Gobierno. Despertarán de la pesadilla.