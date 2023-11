Los sentimientos son respetables cuando figuran escritos sobre la carpeta colegial adolescente. Fiebres juveniles. En todas las demás etapas de la existencia actúan como esos venenos que Paracelso diferenciaba de las medicinas sólo en su dosis. Un exceso de pasión organizó la Guerra de Troya, o provoca que un tipo arrollado por no sé qué angustia y humillaciones mate a la misma persona por la que hace una semana habría jurado que entregaría su existencia, sin pensar lo que decía, claro. Ese vahído de sensiblerías, bajo el perfume dictatorial del deseo, es el que destapa las sábanas de nuestro cuarto a alguien que, en horas, se transforma ante nuestros ojos, por desasosiego y otras inquietudes, en un invasor de las fronteras irrenunciables del yo. Los sentimientos existen y son ineludibles. La diferencia entre madurez e irresponsabilidad se fundamenta en que el sujeto permite, aun a regañadientes y de mal rollo, que esa zona tan aburrida y grisácea del cerebro tome el mando de la situación y, por ejemplo, te obligue a salir corriendo de una casa apenas la chica ingresó en el cuarto de baño para darse una ducha y aparecer en el salón en tacones y con dos gotas de Chanel a cada lado del cuello como único complemento a una sonrisa en rojo. Huirás como una persona madura aunque te jures que nunca perdonarás a tus neuronas, y que procurarás destruirlas envuelto en un huracán de fiesta perpetua. Pero así es este juego en que nos hallamos sumidos desde la cuna, con cada segundo irrecuperable para bien o para mal. Habría que preguntarles, por ejemplo, a aquellos habitantes, tan numantinos, que se suicidaron para no ser derrotados en Numancia, si esa idea adoptada durante el fragor de la batalla les parece correcta ahora que, por el milagro literario de este artículo, han sido resucitados. Quizás habría que proponer igual cuestionario a aquellos últimos de Filipinas o a quienes murieron con las botas puestas, apretados los dientes, y un no pasarán como escudo, pronto disuelto por una realidad inapelable.

Estamos asistiendo en estos días a una sentimentorragia desbordante de todos los acantilados políticos de la sociedad española. No ha quedado un sólo ladrillo institucional que no haya recibido su insulto, desde el Rey a la prensa. Ultraizquierda y ultraderecha se nutren de un mismo vertedero sentimental. Una parte significativa de los políticos, elegida por las urnas, nos guste su ideología o no, está realizando sus funciones; esas, a las que ya no estamos acostumbrados, han hablado y pactado. Otra parte del arco de siglas se ha negado a discutir nada desde las últimas elecciones. La diferencia entre una taberna repleta de cuñadismo alcoholizado y un parlamento, debiera rimar con la ausencia de sentimentalismo en las discusiones. La aportación de ideas con esa serenidad y formas a las que obliga el peso de ser cargo público, antes que el jefe navajero de la banda del barrio. Recuerdo aquel episodio del Abrazo de Vergara que detuvo la 1ª Guerra Carlista. En pocos meses regresaron las batallas, pero aquel gesto, al menos, interrumpió las matanzas inaugurales de tanto festejo sentimental durante el que una España mataba a la otra y, estoy convencido, de que ni siquiera sabía por qué. Prefiero esa madurez a las posiciones inflexibles, aquellas de los alcázares que no se rinden, tan repletas de sonidos guturales, como ecos de cavernas y tan trufadas por sentimientos de inferioridades varias, ofensas múltiples y un tupido velo de derrota sobre los ojos. De los cobardes sabemos largas biografías; de los valientes quedan epitafios y leyendas propias de un diván de psicoanálisis. Fue un gran invento humano eso del abrazo. Dos simios se ofrecen mutuamente su indefensión, sin la menor dosis de empatía para que los sentimientos no interrumpan, significa un empeño de paz civilizada y de un uso consciente de ese don que tan sólo poseemos los humanos, llamado lenguaje al que con facilidad anulan ruidos y chillidos. Sí, soy muy de abrazos y hasta de besos, sólo entonces me vuelvo sentimental.