La verdad es que estamos llegando a donde no teníamos que llegar, pero la naturaleza humana se empeña y, entonces, no hay manera. A Alejo le han pegado un tiro en la cara, seguro que dirigido a la nuca. Pero hay otra escalada importante: durante la pandemia nos encerraron en casa, después un Tribunal Constitucional al que no había llegado Conde Pumpido -ni su hijo se había ido con una meretriz, como ahora se llaman- declaró ilegal un estado de alarma, ahora criminalizan las manifestaciones, después… Bueno, el PP envía directrices a sus cargos para impedir banderas y pancartas como en Fort Ferraz, libertad de expresión se llama, y huye de cualquier jaleo como almas que se lleva el diablo. Ven ustedes cómo los del bipartidismo imperfecto coinciden en algo, solo es cosa de mirar bien.

Pero la vidente está de vacaciones y no vuelve hasta la próxima semana, entonces le haré la gran pregunta, ¿para cuándo la independencia de Cataluña? Algunos dicen estos días que el pueblo español ha despertado, ¿sí?, ¿realmente estaba dormido?, hay quien cree que drogado, otros sostienen que el pueblo español ya no existe. Vaya usted a saber, en todo caso que se manifieste… y los asistentes a la sesión de ouija notan cómo se mueve la mesa nacional.

La culpa, como una pelota, pasa ahora a los fascistas y los nazis, que van a liarla, dicen. Pero esto no es nada con la que lían los antisistema de Podemos, los fans de ETA et al. Esos sí que son disturbios, en comparación lo de ahora no pasa de pícnis, lo que sucede es que el PSOE sube el volumen del picú para que se apague el clamor popular y suene esa vieja canción de Sinatra: And now, the end is near/and so I face the final curtain/ my friend, I’ll say it clear/I’ll state my case, of which I’m certain.

Quienes guardan un silencio sepulcral -después de blanqueadas las lápidas el pasado día 2, de los Fieles Difuntos- son los obispos españoles. De todas formas, dime con quien te juntas y te diré quién eres: Puigdemont con el prior de Monserrat en Bruselas y Pere Aragonés con Bergoglio en Roma. Ya está todo dicho.

Y es que banalizamos el mal, que teorizó Hannah Arendt. Fíjense que un chico y una chica atacaron la Venus del espejo, de Velázquez, en la National Gallery de Londres, rompiendo el cristal de protección. Pertenecen a Just stop oil, una organización de bárbaros a la que le pueden poner ustedes los calificativos que consideren, podríamos incluso organizar un concurso.

Estamos en Trocadero Casa de Botes, pero no volveremos más; como decía uno de los comensales, si no fuera por la comida podríamos pensar que es un buen restaurante, pero no, también por los precios, desmedidos para los platos. Allí nos enteramos que el guipuzcoano Iván Illarramendi y su mujer habían sido asesinados y quemados por Hamás SA -para la que algunos voluntarios buscan firmas- el 7 de octubre. Estoy con Guy Sorman -del que Ignacio Gómez de Liaño me hablaba al entrevistarle-, «al asociarse con los asesinos de Hamás, contribuyen a la desdicha del pueblo palestino». ¿Quiénes? Son los conocidos como los idiotas útiles. La expresión suele atribuirse a Lenin en relación a los supuestos intelectuales que apoyaron la revolución bolchevique en Europa occidental. Después está Javier Solana, el que fuera secretario general de la OTAN, quien mandó bombardear Yugoslavia en 1999, y sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, que se atreve a decir que Netanyahu -elegido democráticamente por su pueblo- es lo peor que le ha pasado a Israel. De aquellos polvos, con perdón, estos lodos, porque algunos padres y docentes le han cambiado el nombre a una guardería de Tangerhütte, Alemania, que, desde 1970, se llamaba Ana Frank, aquella niña judía muerta con 15 años en un campo de concentración nazi. Algo más que cobardes. Dicen que algunos niños de hoy no entienden la figura de esa niña y prefieren un nombre más «inclusivo», y le han puesto «Exploradores del mundo». Por ahí van los tiros. Juan Cruz Varela quiso decirlo así:

¿Del gran sistema la contraria suerte

tanto te sobrecoge e intimida?

¿Más que la libertad amas la vida?

¿Eliges la cadena, y no la muerte?

El contraste no aflige al varón fuerte,

él a mayor peligro le convida;

dijo perezca el cruel y no trepida,

y en león libio, en furia se convierte.