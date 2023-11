Han cambiado la hora, horario de invierno lo llaman. La cuestión es que no consigo entender esa relación tan directa que se establece entre tiempo y luz.

Las horas, los días, las semanas y los años no son más que la forma que los humanos encontramos para creer que controlamos el paso del tiempo, o el tiempo a secas. La física es la ciencia encargada de comprender el tiempo y lo define de la siguiente manera: «es una magnitud que se utiliza para medir la duración o separación de los acontecimientos». Pero no puede usarse sola. Para calcular el tiempo necesitamos siempre otras magnitudes que suelen ser velocidad y distancia, es decir, metros, kilómetros… Resulta evidente que el tiempo es una cosa compleja y esquiva que nos trae de cabeza desde los inicios del mundo.

Aún así sigo sin comprender por qué para medir el tiempo con un reloj tienen que quitarnos la luz. Sí, me diréis que la luz es la que es y que nadie nos quita nada. Pero ahora me levanto a oscuras y mis tardes son a oscuras y mis horas de vitalidad se han reducido mucho y entiendo perfectamente que los osos hibernen, porque a las siete de la tarde ya tengo ganas de acostarme. Paso las tardes en el sofá sin ganas de moverme. La luz rige la vida de los andaluces, nos hace vivir hacía la calle; por tanto nos hace más cercanos con los demás. La luz nos hace estar alegres y productivos. La luz es mucho más tangible que esa magnitud física que viaja a una gran velocidad (299.7292 m/s). La luz es saber que aún queda día y que las cosas pueden hacerse sin prisa. Algo de biológico hay en nuestra necesidad de luz. Somos animales diurnos y luz y actividad van de la mano.

La verdad es que no entiendo mucho eso de horario de verano y horario de invierno. No entiendo que adelantar o atrasar el reloj sirva de algo. El tiempo es, al igual que la luz, rebelde e ingobernable y no podemos pretender moldearlo a nuestro antojo.

Supongo que todo esto es debido a que echo de menos a los niños jugando en el parque, esas tardes sin fin tomando café con un amigo y no tener prisa por llegar a casa antes de la caída del sol.