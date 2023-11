Así se llama en la NBA cuando a un equipo le toca jugar varios partidos seguidos fuera de casa. Es una circunstancia que suele pasar con relativa frecuencia y sucede porque se juega cada dos días y porque las distancias son bastante grandes. Entonces se aprovecha un viaje largo para jugar seguido con las franquicias de esa parte del país, por lo que están varios partidos sin volver a casa viviendo en hoteles y sin jugar delante de sus aficionados.

Pues bien, este fin de semana comenzó el ‘on the road’ particular del Unicaja. Ayer jugaron en Girona; el próximo domingo diecinueve visitará al Real Madrid; viajará a Francia para jugar contra Le Mans el miércoles veintidós y acabará su ruta particular jugando en Bilbao el sábado veinticinco.

Cuatro partidos seguidos fuera de casa en dos semanas, algo que no es normal en las competiciones europeas puesto que las distancias son bastante más cortas y porque los partidos en ACB se disputan cada fin de semana, es decir, no se juega tan seguido como en la NBA. Que las distancias sean menores hace que, en unas circunstancias como estas, tengas la posibilidad de volver a casa después de cada partido, algo que no se hace en la competición americana ya no solo por las distancias, sino porque se juega cada cuarenta y ocho horas.

Os aseguro que todos los miembros de la expedición de Unicaja preferirán volver a casa después de cada partido porque no se descansa en ninguna cama como en la tuya, porque ver a la familia es el mejor método de recuperación que existe y porque no entrenas en ningún sitio como en tu instalación.

Es seguro que después de jugar ayer en Girona el equipo volverá a casa puesto que tendrán una semana completa para preparar el partido contra el Real Madrid en el Wizink. Sí que puede existir alguna duda en el desplazamiento del miércoles veintidós a Le Mans jugando el sábado siguiente en Bilbao. Quizás el club decide ir de Francia a Bilbao y permanecer en la ciudad vasca preparando el partido contra los vascos los dos días que hay entre ambos partidos. Pero esta posibilidad se tomaría por un tema logístico, porque creo que todos preferirán volver a casa y estar con los suyos aunque eso implique hacer más horas de aeropuerto y coger algún avión más de la cuenta.

Lo que tampoco va a suceder es que el equipo utilice el hecho de jugar cuatro partidos seguidos fuera de casa como excusa para justificar ninguna derrota. Parece que han cogido ya velocidad de crucero y, aun sabiendo que ganar fuera de casa es cada vez más difícil, me parece que tres de los cuatro partidos pueden estar al alcance de Unicaja. Vamos, el Unicaja de la temporada pasada, al que cada vez se parece más este Unicaja, no perdonaría en Girona, Le Mans y Bilbao, consiguiendo la victoria en estas canchas.

Lo peor de esta gira es que la afición del equipo estará algunas semanas sin ir al Carpena a ver jugar a su equipo. Deberá conformarse con verlo por la televisión y oír la retransmisión en La Ser, que dicen que los comentaristas son buenísimos...

Pero lo más importante es el motivo por el cual Unicaja no puede disponer de su pista de juego por unas semanas, que no es otro que la celebración en el Martín Carpena de la Copa Davis de tenis, un evento de máximo interés mundial y que los malagueños tenemos la suerte de que se dispute en nuestra ciudad. Este hecho pone a Málaga en la primera plana del interés deportivo mundial por unas semanas y nos da la posibilidad de disfrutar de los partidos en vivo quien quiera y pueda acercarse al palacio. Además, la Copa Davis tendrá un impacto económico en la ciudad de la que se beneficiarán varios sectores económicos. Creo que todo son beneficios para Málaga y los malagueños. Y, total, tres semanas pasan volando y en nada podrán ver a su equipo otra vez en el Carpena jugando contra Manresa. Lo importante es que el equipo siga en la línea en la que se encuentra en este momento siendo igual de sólido en defensa y pareciéndose cada vez más al Unicaja de la temporada pasada que tanto hizo disfrutar a su afición. Si es así, se traerá ‘on the road’ tres de los cuatro partidos, algo que parece fácil pero que es muy complicado porque os insisto que lo difícil es ganar fuera de casa, por lo que, si se consigue, habrá que poner en valor el resultado final del reto. Mi apuesta, tres de cuatro.