Igual que el universo en un primer momento -sin todavía tiempo- estuvo todo concentrado en un solo punto indiferenciado; cualquier estupidez que ahora recorre todas partes y se expande de boca en boca, calle a calle y a través de las ciudades, estuvo antes en ningún sitio ocupando la nada sin quitarle el más mínimo espacio. Esa estupidez que ahora toma la palabra sin decir nada, que ordena frases desorganizando el pensamiento y que se apodera de la razón sin conocerla, no era más que vacío hace apenas un instante. No se sabe qué hizo el universo para desprenderse de la nada y activarse hasta el infinito en su expansión desmesurada e inacabable, pero ahí sigue sin solución de continuidad prolongando la existencia hasta los confines de lo desconocido. Tampoco se sabe qué hace estallar la estupidez y poblar tantas cabezas con la misma idea, pero se conoce que suple al vacío con más vacío, es algo así como la nada haciendo volteretas ante un público ausente que es ella misma, la nada actuando para nadie y todos esos aplaudiendo, el orgullo de una imagen ante el espejo. Llegará el día que el universo llegue a un final inconcebible, tal vez, y sin pensárselo dos veces vuelva por donde vino replegándose a una velocidad descomunal hasta comprimirse y regresar al punto de partida recogiendo todo lo que fue dejando por el camino y devolviéndolo a ese lugar sin espacio que es la nada. Del mismo modo, la estupidez que ahora contamina toda conversación y la imposibilita, la tontería que emborracha la razón y la inutiliza, recogerá sus bártulos en su viaje de regreso sin llevarse nada consigo y volverá a concentrarse en un punto insignificante del olvido. Y nadie la echará de menos, ni notará la diferencia, la estupidez y el infinito no son más que dos efímeras formas de camuflar el abrumador vacío.