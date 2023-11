Cantar las 40 en oros en el Parlamento

Pedro Sánchez, ya presidente, conserva el poder y está en la dinámica de cómo gobernar sin más sobresaltos que los imprescindibles. Unos le vendrán desde dentro de la propia coalición donde Podemos, formación claramente a la baja y en proceso de liquidación, no se lo pondrá fácil, pese al reiterado esfuerzo de Yolanda Díaz de evitar sobresaltos futuros. Pablo Iglesias, dios mediante, tiene su lugar en los medios y ser gurú político de quienes le quieran oír y, cada vez menos, obedecer. Iglesias está amortizado y él lo sabe. Belarra es la chica rebelde, anclada en la utopía de la izquierda utópica, propia del siglo pasado.

Por el contrario el PSOE de Pedro Sánchez tiene las aguas serenadas, salvo aquellas voces que se levantan en reclamación de un partido que ya es historia. Al PSOE el hecho real de que cerquen sus sedes sociales acreditados nazis, fascistas, falangistas, guerrilleros de Cristo Rey, militantes de la ultraderecha El Yunque, Vox con Ortega Smith y Abascal incluidos, y hasta señoras que preguntan contra quién vamos que terminan rezando el rosario, le viene de perlas porque acredita que tiene en contra lo más granado del totalitarismo y del franquismo, o sea, que unos cuantos miles de personas se concentren todas las noches en Ferraz para clamar lindezas contra Sánchez es dar validez al gobierno progresista que tiene en mente poner en marcha medidas sociales inmediatas.

Es cierto y debe hacer reflexionar a los acreditados dirigentes socialistas, con Sánchez a la cabeza, la movilidad de cierta sociedad civil, anclada en el pasado, capaz de movilizar a miles de manifestantes, como el hecho real de que el PP y Vox den cobertura unas veces y estando en primera línea otras, a las masivas manifestaciones que siguen clamando contra un Gobierno que creen que es contranatura, nacido desde la dictadura del pensamiento de izquierdas, que se entregó con todos los bagajes a los independentistas, dispuestos todos ellos a ‘romper España’.

Esta actitud de la derecha y de la ultraderecha, de la manita van, parece que irá in crescendo, dispuestos como están a mover todas las instituciones que con el apoyo de acreditados grupos mediáticos de derecha extrema tienen la intención de remover todos los cimientos, hasta los europeos, para finiquitar lo más antes posible el Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. Lo que proponen un reducido grupo de exmilitares nostálgicos del franquismo no es más que una anécdota ante el cúmulo de iniciativas que bailan en las cabezas de Abascal, Feijóo y sobre todo de quien, nada más levantarse y quitarse las legañas de la realidad, proclama a todos los vientos que le gusta la fruta. Insultar, provocar con ladina sonrisa es un arte que no tiene parangón en quien se trabaja la sucesión y el liderazgo en el PP. Y si no, al tiempo.

Lo que debe preocupar de este grupo no es que llenen plazas, plazuelas y caminos de España proclamando sandeces, insultos y se recochineen en provocaciones baldías, sino que al haber ya un Gobierno es exigencia de la sociedad española, la menos callejera, ser oposición menos cachonda y menos verbenera, que no haga de las calles el epicentro de su actividad política, sino que sea capaz de articular una oposición dura, tenaz, argumentada en sede parlamentaria que es donde se cocina nuestro presente y nuestro futuro. Allí se tiene que debatir, enmendar llegado el caso y aprobar la aministía, allí debe aterrizar el presupuesto de 2024 y allí, entre otros asuntos sociales y económicos, deberán debatirse propuestas de gran calado que pueden y deben transformar España: la presión fiscal y la aplicación del Fondo territorial, por ejemplo. Pero es que además habrá que debatir el futuro de los salarios, de la jubilación de millones de ciudadanos, de las políticas de igualdad, inmigración y relaciones con Europa y fondos estructurales; de educación, futuro de nuestras universidades y de la cultura como motor de un pueblo; de crecimiento sostenible y políticas medioambientales, etc. Si la oposición fuera sensata y gustara de trabajar, algo que pongo en duda porque las algaradas callejeras se montan en un periquete y en la barra de un bar, deberían estudiar y analizar las 8 propuestas esenciales que propuso Pedro Sánchez en su investidura. Todo lo demás, y lo sabe Feijóo, es cantar las mañanitas. Y cerrarse el camino si la derecha quiere algún día gobernar.

Y el presidente del Gobierno debe, no tiene otra, diseñar estrategias de gobierno sin salirse del orden constitucional, sabiendo, ademas, que tiene detrás a más de 12 millones de españoles que le han votado y que, como se ha visto en la encuesta realizada por el CIS catalán, su partido, el PSOE, sube de forma espectacular, con la seguridad de gobernar la Generalitat y que quienes se sienten independentistas tienen un bajón espectacular, con tan sólo el 41%, sin capacidad para acceder al poder.

Esta es, a mi juicio, la realidad y mal le iría al Gobierno y a su partido mayoritario, el PSOE, caer en la trampa de la derecha y la ultraderecha que pretende dilucidar nuestro presente y nuestro futuro en las plazas y plazuelas, cuando debe ser en el Parlamento donde se canten las cuarenta en oros si es posible.