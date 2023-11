Soy un jubilado, votante de izquierdas. En mi opinión los acuerdos que firmó el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, si se consuman, supondrían el ataque más grande a la igualdad entre españoles, incluso más que el conocido como ‘Cupo vasco’, que básicamente consiste en que los impuestos que se recaudan en El País Vasco (todos) no los reparten con el resto de españoles. Yo no compro el mensaje de la derecha de ‘España se rompe’, porque España no se va romper, pero sí será un país peor para los habitantes de 45 de las 52 provincias que forman esta nación. La amnistía rompe claramente la igualdad ante la Justicia del conjunto de los ciudadanos. La parte positiva es que esta cuestión no tendrá efectos reales sobre el día a día de cualquier español. Lo que sí tiene efectos y muy importantes son: el acuerdo con el País Vasco de transferencia de la gestión de la Seguridad Social, ya que esto es la antesala para romper la caja única de las pensiones, es decir las cotizaciones de los trabajadores vascos sólo serán para los pensionistas vascos. En esta autonomía es donde más se cotiza, dado el importante nivel de vida del que disfrutan. La caja única española perderá una cantidad importantísima de dinero, lo que irremediablemente se traduce en pensionistas de primera, segunda y tercera, según en qué lugar vivas. El acuerdo con Cataluña sobre la cesión de la recaudación del 100% de los impuestos pagados en esta autonomía terminará siendo algo parecido al Cupo vasco. No repartirán con el resto de españoles, por lo que todos los servicios públicos en el resto de la nación se verán afectados negativamente. El PSOE pagará esto muy caro, lo cual me da igual. Lo que no me da igual es que mis hijos y nietos tengan que vivir en la España de los pobres, o emigrar a la España de los ricos, es decir País Vasco o Cataluña.