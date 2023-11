Del Senado

Uno, como tantos españoles, legos en la memoria o despreocupados o ambas cosas, siempre ha tenido la sospecha de que el Senado, esa Cámara de Representación Territorial, dicen, servía para poco. Ahora, los hechos han venido a corroborarlo.

No voy a entrar aquí –no por falta de ganas- en lo legítimo y legal de la maniobra del señor Sánchez, nuestro presidente (autor, por cierto, de la obra ‘Manual de Resistencia’, que no se refiere, como alguien podría pensar, a ninguna rama de la ingeniería), para, según dicen los malpensados, no abandonar la Moncloa (que debe ser un lugar bastante confortable) y otros, benditos sean, para lograr el entendimiento entre españoles, partidarios unos de la desmembración de España y otros de mantenerla como está, desde que los Reyes Católicos, en 1492, entraran en Granada y se produjese la integración definitiva de Navarra (siglo XVI). (Aunque no faltan por ignorancia o malicia, quienes se empeñan en cifrar aquí la creación de nuestra nación, ésta hay que remontarla a mucho antes, cuando en el siglo VII se instituyó el reino visigodo, con capital en Toledo, y así habría seguido si los árabes no hubiesen cruzado El Estrecho e interrumpido el natural devenir histórico de este país. Y confío en que no se me tache de islamófobo, ese neologismo tan de moda).

En fin, podría pensarse que esta connivencia o al menos convivencia, va a resultar bastante compleja, pero ¿cómo dudar de los augurios de un presidente como el nuestro, que ha demostrado sabiduría, perseverancia y estar rebosante de armonía y buenos deseos?

Pero, dejando a un lado estas consideraciones, se plantea un hecho que no es sino el argumento de este artículo: ¿para qué sirve el Senado si, obviando quien lo controle (en esta ocasión un partido, el Popular, radicalmente opuesto a la Ley de Amnistía, que saldrá del Congreso, pero podría ser cualquier otro, incluido el PSOE, tratando de oponerse a los gestado por una formación antagónica) no puede parar lo que sin duda aprobará la Cámara Baja (término que al igual que el de Cámara Alta o Senado, no está de más decir que carece de significado y sentido y no son más que verdaderos arcaísmos, sobrevivientes de épocas pasadas) y a lo más que puede llegar es a frenar por poco tiempo la aprobación de esta ley (no deja de tener su ironía semántica que esta llamada Cámara Baja, tenga más poder, altura, que la Cámara Alta) y, aún más, que para conseguir eso, pírrica victoria, hayan tenido que hacer juegos malabares para darle legalidad (por cierto, cuestionada por el PSOE, que la tacha de inconstitucional) a la potestad de poder decidir este retraso, que viene a ser como el chocolate del loro. Así que, a la vista de esto, la pregunta de «¿para qué sirve el Senado?», tiene una difícil respuesta. Pero el problema es que en este país donde vivimos como si fuésemos una nación rica, no nos queremos dar cuenta de que no lo somos y ante esa ignorancia incomprensible y forzada, nuestros gobernantes y políticos actúan en consecuencia, incapaces de controlar el gasto público y manteniendo una institución como ésta, que cuenta con 266 senadores, con una remuneración de casi 43.000 euros anuales (sólo en haberes fijos), lo que viene a hacer un total superior a los once millones al año, a los que añadir , naturalmente, los gastos de personal (algo más de 500 entre funcionarios y laborales, si he interpretado bien los datos que facilita la institución, algo abstrusos), así como de mantenimiento y gastos generales, cuya cuantía desconozco.

Cabría esperar, ante este gasto sin contraprestación, al menos inexplicable e inexplicada para los contribuyentes, que los partidos políticos se plantearan siquiera la necesidad de suprimir este órgano, pero ni por asomo, salvo con la única excepción, que yo sepa, de Ciudadanos.

Los más suspicaces están convencidos de que el Senado es como el premio de consolación para aquellos adeptos, a los que el partido, cualquiera de ellos, no puede o no quiere darle el premio gordo (cargos en el Gobierno o escaños en el Congreso), porque es que no hay para todos, pero tampoco dejarlos sin su ración en el reparto de puestos. Algo así como un cementerio de elefantes.

La II República Española eliminó esta Cámara, es de suponer que por considerarla superflua. A los políticos españoles el costo debe parecerles poca cosa, una insignificancia dentro de los presupuestos generales del Estado y además ya se sabe lo que piensan algunos políticos del dinero público: «El dinero público no es de nadie». Lo dijo doña Carmen Calvo, profesora y vicepresidenta del Gobierno. Por aquí anda todavía.