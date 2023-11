Las virtudes del cachondeo

Se suele decir que la adversidad une mucho. Que pasar penas juntos fortalece los vínculos. Poco se habla sin embargo de la complicidad, cimentadora de amistad, de pasar buenos ratos, ratos cachondos, divertidos, juergosos, con alguien. Junto a alguien. Hombre, estar en el tanatorio con un amigo está bien, siempre que no seas el muerto, claro, pero la verdad es que tienes tantas ganas de consolarlo como de salir corriendo, vaya pena, negrura de noche, no somos nadie. Sin embargo, si estás con tu amigo del alma, pongamos, en una elegante coctelería atizándote un sábado por la noche con tu mejor camisa recién planchada un gin fizz, eso siempre se recuerda mucho también. Salvo a la mañana siguiente, que estás algo embotado de cabeza. Pero no importa, luego te llega el recuerdo. Te llega un lunes plomizo, por ejemplo. Y entonces recuerdas que fuiste feliz, que tu amigo también, que la vida es estupenda y que por muy mal que se dé, estás vivo y aunque nunca se sabe, tienes bastantes posibilidades de llegar al almuerzo e incluso a abrir en la hora de la siesta un buen libro con el que aislarte del mundo. Y de tu amigo, también, que nunca tiene fin y después del tercer gin le entran ganas de fiesta, siendo tú, sobre todo a cierta edad ya, partidario de dosificar según qué placeres, no vaya a desmandarse la cosa o el cuerpo o el bolsillo y haya que acabar en las Urgencias de un banco, en el bar de un hospital o blandiendo el pasaporte. A veces escribo para emplear el verbo blandir. Une mucho también eso, la cofradía de las palabras, leer a alguien que gusta de determinados términos que a ti te gustan o no te dan un disgusto. La adversidad une, pero luego va el refranero y dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, así que no unirá mucho, digo yo, más une tener dinero para irse de vacaciones a Miami o a Barakaldo y alojarse en un Parador o rascacielos con vistas a la vida y al mar o a la plaza mayor. Hay que ensalzar (que no es echar salsa) lo positivo que une y no agrandar, remarcar, lo que nos separa. A no ser que seamos nacionalistas, cenizos, pesimistas o gafes. Desmemoriados, incluso.