Paso con cierta frecuencia por delante del colegio público «Joaquín Costa», uno de cuyos laterales da a la calle General Mayandía, un zaragozano nacido en Torres de Berrellén que jugó un papel notable en la toma de decisiones que fueron muy positivas para nuestra ciudad, y que es un personaje muy desconocido. Pero no es del militar de quien hoy quiero hablar, ya que quiero hacerlo de la sensación que tengo cuando a mi paso por la puerta del colegio la encuentro abierta, porque coincide con la entrada o salida de los alumnos y profesores. Dos son las impresiones que percibo de forma más acusada: la primera, alegría, risas, el jolgorio de los niños al participar en algo tan rutinario como es la vida con amigos; la segunda, una diversidad muy evidente, con chicas y chicos de muy diferentes orígenes, que se evidencian en el color de su piel y en los rasgos faciales.

Recuerdo muy bien mi infancia, dicen que es normal, que al ir cumpliendo años cada vez recordamos mejor lo más distante en el tiempo, y fue muy feliz. En una casa con escasos medios económicos pude disfrutar de vivir en un entorno alejado del centro urbano y próximo a campos y acequias, donde corríamos y disfrutábamos de una de las mejores cosas que nos ofrece el mundo: nuestro tiempo. Partidos de fútbol eternos, carreras de bici por caminos pedregosos, acceso a frutales al alcance de la mano, y una cierta sensación de impunidad por ser los chicos del cuartel.

Me gustaría pensar que cualquiera de los niños que veo en las proximidades de ese colegio pudiese tener la infancia feliz de la que disfruté yo. Es un sueño pues sé que no será así ya que viven en un país que no es el de su familia, de sus antepasados, que posiblemente se hayan quedado en lugares remotos llevando unas vidas penosas. Esos niños no lo saben, no tienen edad para entenderlo, pero están aquí porque sus padres en algún momento han soñado con un futuro mejor y, tal vez, hasta han podido arriesgar sus vidas para llegar a alcanzar un paraíso terrenal. Mientras escribo este artículo veo en la pared de mi despacho una reproducción de un cuadro de Sorolla, de uno de los más famosos, un niño de muy corta edad, desnudo, jugando en la playa con las olas que produce el mar, ese mar que para él era maravilloso, el Mediterráneo, y que para esas personas que arriesgan sus vidas intentando llegar a Europa puede ser su tumba, como lo ha sido ya para miles de africanos o asiáticos que no consiguieron el sueño de huir de la hambruna o del terror. Y no puedo dejar de pensar en esos europeos, algunos de ellos españoles, que no quieren aceptar, bajo ningún concepto, la llegada de esos desesperados a nuestras costas y que han llegado a soñar con bombardear esas pateras o barcazas con munición de guerra. Sí, han leído bien, en grupos de ultraderecha se defiende la tesis de que estos desesperados están asaltando nuestras fronteras y que vienen a invadirnos, por lo que deberíamos defendernos por cualquier medio, el militar entre ellos.

Hilando unas cosas con otras, si acabo de citar la palabra guerra mi mente se va de inmediato al conflicto más mediático de cuantos están activos en estos días en el mundo, el de Hamás contra Israel. De las muchas cosas que podría escribir de lo que está ocurriendo, quiero hacerlo del tema con el que he comenzado este artículo, de los niños. Supongo que entre los muchos muertos que vamos contabilizando en los dos bandos habrá bebés o niños israelíes, pero el dato abrumador que se nos ofrece es el de los palestinos menores de catorce años que fallecen a diario por efecto del fuego que las tropas israelíes están utilizando por orden de su gobierno, al frente del cual está ese personaje que hace unos días fue definido por alguien tan sensato como Javier Solana como el peor político que había conocido en su vida, Benjamin Netanyahu. Cualquier muerte, o víctima no mortal, es un drama para quien la sufre y para sus seres queridos, y si es de un menor el dolor es mucho mayor.

¿De verdad no se puede hacer nada para evitar esta matanza de inocentes?

Un niño palestino es antes que nada un niño. Y por ahí deberíamos comenzar. Si el gobierno israelí quiere conservar algo de la escasa legitimidad que tiene en este conflicto debería lanzar una propuesta. Dado que las relaciones con Hamás están absolutamente rotas debería tratar de gestionarla con Mahmud Abás, líder de una parte de los palestinos más predispuestos al acuerdo. En ella debería ofrecer lugares, algo alejado del concepto de campo de internamiento, pero similar, creo que no hay otra alternativa, en la que refugiar a madres con sus hijos menores de catorce años, palestinos, para alejarlos del frente de combate y donde pudiesen tener una mínima alimentación razonable y techo seguro sobre sus cabezas. Aunque en territorio israelí, la gestión de estos centros debería corresponder a agencias de la ONU.