Declaración de independencia

Por favor, que alguien me corrija si hace falta, porque yo de esto no se, pero mirando los gráficos del selectivo IBEX 35 resulta que desde principios de noviembre la cosa se ha disparado y si la semana dura un día más hubiera roto el techo de 10.000 que no se alcanzaba desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. ¿Es posible que al dinero le siente bien un gobierno social-comunista con apoyos separatistas, e incluso que esté apostando por Sánchez? Tranquilos, no será eso, seguramente los factores sean de otro tipo y estén fuera de nuestras fronteras, pero es bueno que la economía haya declarado su independencia de la política interna y no se deje llevar por la tanda de tormentas catastrofistas que debían habernos sumido en la catástrofe, valga la redundancia. Me alegra que, al menos en ese asunto, el antisanchismo, en el que tengo tantos amigos, pueda dormir tranquilo.