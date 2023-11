El encierro y el control

Decía Foucault en una entrevista que las sociedades represivas estaban cambiando hacía otro modelo mucho más coercitivo. El modelo al que el pensador se refería son las sociedades de castigo.

A priori las dos palabras que nos llaman más la atención del párrafo anterior son «represión» y «castigo» ya que parecen tener un nexo en común. La RAE, en su primera acepción, define la represión como «la acción de subyugar por medio de la violencia una manifestación política o social o la vida política de un país» y, también en su primera acepción, define el castigo como «pena que se impone a una persona que ha cometido un delito o falta o ha tenido un mal comportamiento». Una vez establecidas las definiciones vemos lo que las une y es que el castigo es un medio usado para la represión.

Foucault creía que la sociedad aplicaba estos mecanismos de control en todos los ámbitos y ponía como ejemplo las cárceles, los hospitales y las escuelas. Decía el francés que el mecanismo de represión y castigo estaba presente en estos tres lugares de la misma forma, el encierro, y que además si no se siguen las normas de cada institución ese encierro te marca, te señala, para el resto de tu vida.

Lo bueno, si se puede aplicar ese adjetivo aquí, de las sociedades represivas es que el castigo y el uso de la opresión violenta viene siempre de un agente externo, de alguna institución estatal. Por otro lado, en las sociedades de castigo, que no son más que una evolución de las sociedades represivas, son los individuos los que se castigan a sí mismos.

Eso ocurre porque los mecanismos del poder, las formas en la que el poder ejerce la violencia para controlarnos, se han vuelto tan sutiles que nos reprimimos a nosotros mismos. Nos autocastigamos, no decimos lo que pensamos y sobreanalizamos cada interacción grupal.

Como maestra puedo corroborar que los institutos se parecen cada vez más a una cárcel. Los alumnos no pueden salir a los pasillos entre clases, no pueden ir a beber agua o al baño durante las clases, todo esto avalado por la normativa interna de los centros. Cuando entiendes la represión normativa a la que sometemos a los más jóvenes comprendes que no quieran estar en el instituto. Para ellos es un lugar feo y opresor que no les deja respirar. El amor por el conocimiento y por aprender no puede salir nunca de la represión de la individualidad y de la inteligencia. Los más grandes pensadores y científicos del mundo han sido pensadores divergentes.

Puede que me equivoque, pero la única norma que implemento en mis clases es el respeto. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Es la única manera de encontrar librepensadores.