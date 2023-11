En marzo comenzó la obra de la plaza de Bailén y ahora está finalizando y la idea era quitar la fuente en el centro y ponerla en un lateral, para ganar espacio libre para una zona infantil que hacía mucha falta en el barrio, porque no hay. Y cuando los padres han visto que es un único columpio que es una estructura gigante de hierro que lo ocupa todo con unas redes para que los niños escalen hasta arriba, se han quedado de piedra, porque sus hijos llevaban mucho tiempo esperando y tenían mucha ilusión en verlo terminado y ahí no van a ir claro, niños de meses y de dos años, o incluso de cinco no van a ir por miedo a no caerse. Se han gastado un dineral y hubiera estado muy bien unos columpios como la plaza de las cofradías y hubiesen cabido aquí, sobre todo el que es muy completo con tubo y chorraeras.