Mente en blanco versus quedarse en blanco; similares y muy dispares, pero les atañe el estrés que procuramos lidiar y que la política nos inculca adrede. Es peligroso relajarse: se asientan ideas, otorga clarividencia... Interesan ruido, distracción, reconducción…y muchos medios de comunicación han perdido la capacidad de informar por contribuir a la política táctica de un ‘Manual de resistencia’ en ‘Tierra firme’. Con decir repetidamente lo pretendido se transforma en realidad, aún contra la verdad. La técnica de la visualización llevada al extremo, a la realidad paralela. La ‘política subliminal’ funciona, como funcionó la propaganda nazi y la comunista y el actual presidente del Gobierno parece su precursor, pues los mensajes de prosperidad y justificación de sus truculentos medios de obtener poder se los compran aunque cuesten desigualdad, discriminación, pobreza... En Málaga, parece que podemos encontrar ciertos antecedentes, pues nuestro alcalde, tras invertir grandes cantidades en promoción, eventos y publicidad con cargo a las pingües plusvalías con las que se nutrían las arcas municipales, puso a Málaga de moda, pero poco se habla de desatinos y arrogancia ejecutiva. Es maravilloso posicionar a Málaga internacionalmente, mas debe seguir siendo el hogar de los malagueños en primer lugar, pero hasta nos van a arrebatar nuestra luz vigía, La Farola, sin atender a razones técnicas, culturales, ni sentimentales. Los presupuestos municipales 2024 llevan en cabeza la construcción del auditorio de San Andrés, pero recordemos una demolición de 2008, el silo del Muelle 2, frente al Eduardo Ocón, porque rompía visión y conexión puerto-ciudad; contradictoriamente en 2012 aterrizó el uso hotelero en el Muelle 1, futuro rascacielos catarí que matará La Farola; una pena no ubicar allí un auditorio como Sidney y tener hotel rascacielos como Barcelona. Hoy no estaría en gravísimo peligro, como el que los malagueños corren si no abandonan su sempiterno pasotismo.