Está España bastante revuelta con la política, la dichosa amnistía y todo el asunto ese. No me extraña que los jueces estén cabreados, no hay para menos. La proposición de Ley de amnistía ataca a la separación de poderes pues anula y deja sin efecto las decisiones judiciales y sobre todo al principio de igualdad de todos ante la Ley. Es inaudito que los políticos amnistíen a otros políticos, ¿pero esto qué es Españolandia? Esta ley crea una clase privilegiada, que puede hacer lo que quiera y no pasarle nada; vaya; estar por encima de la Ley. Hasta ahora los políticos se podían indultar unos a otros, ahora además, se pueden amnistiar; hacer que se olvide, se borre todo lo que antes fue delito; que el delito no existió. Al resto de ciudadanos, lease súbditos, se les va a obligar a cumplir la Ley, a ellos, no. Asi, señores del Gobierno; no, por más que te hagan falta los votos. Más decencia y menos cinismo.