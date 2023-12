Al pasar a la edad adulta, aparte de las frases hechas y las sentencias de Perogrullo, ésas que siempre tiene en la boca alguno del grupo de amigos, es de lo más normal es que se echen de menos las vacaciones. Esos días de asueto que se tienen en la época colegial -sea en la versión más temprana o al llegar al final de la enseñanza- y faltan luego en la vida laboral.

Pues bien, nuestro Unicaja va a tener pocos días. Y es que, aunque es moneda de curso legal que haya competición en los próximos días en plena Navidad, entre hoy y el próximo día 6 de enero, final tradicional de las vacaciones, el conjunto de Ibon Navarro va a tener cuatro partidos. Tres de ellos lejos de Málaga, que van a tener un nivel de exigencia cada uno más complicado.

Si bien el comienzo de esta gira lleva a los malagueños esta tarde a un encuentro sin trascendencia clasificatoria ante el Peristeri en Atenas, seguro que sirve para ver cómo se afrenta un compromiso más que complicado en la cancha del UCAM Murcia. Rendirá visita al Martín Carpena el Barça y se cerrará el periplo navideño debutando en la cancha de un Zunder Palencia, que, aunque recibirá al Unicaja como último en la clasificación, ir a casa de un conjunto que va agotando las vidas que le concede la competición, no suele ser algo cómodo.

Diríamos que el más llamativo es el partido del Barça en Málaga, que supondrá la primera visita del único jugador que se marchó de este Unicaja, Darío Brizuela, el cual, tras renovar por el conjunto de Los Guindos, dejó una magnífica cantidad por su traspaso a Cataluña. Claro está, antes de la aparición de los azulgrana billetes en mano, seguro que ya habían pactado con el donostiarra, que precisamente no recibió la oferta con el gesto torcido.

No le quito la entidad al partido del día 27, pero el viernes 22, el Unicaja rinde visita al UCAM Murcia, el equipo señalado como sorpresa de la Liga ACB, que ha fichado realmente bien este año y que tenía en sus filas -hasta la desgraciada lesión de Simon Birgander- al MVP de la competición. Pese a la ausencia segura del pívot sueco, los de Sito Alonso siguen arriba, con aspiraciones de ser cabezas de serie en el corte para la Copa del Rey, y rozando con los dedos el liderato del Grupo H de la FIBA BCL.

¿Muy parecidos al Unicaja, verdad? Y es que ya el año pasado hubo rivalidad entre ambos equipos, sobre todo porque Murcia vio la oportunidad en la competición europea de arreglar una irregular Liga ACB. Al final, cayó del lado malagueño el triunfo, pero igualmente que aquí vemos que el club quiere seguir por el camino de recuperar parte del terreno perdido, en Murcia, dentro del ánimo de seguir creciendo dentro de ese grupo fuera de los equipos ACB que juegan Euroliga, tienen claro que uno de los rivales es el conjunto malagueño.

Si no hay más lesiones de las ya conocidas entre ambos equipos para el partido del viernes, seguro que será un partido duro, porque ambos equipos saben jugar de una manera que quiere terminar ahogando al rival. Los locales tienen un grupo más que equilibrado, con piezas muy útiles a la hora de poder complementarse, con pocas diferencias en cuanto al uso de jugadores, salvo en los casos puntuales de Arturs Kurucs, Marko Todorovic, Jordan Sakho o Moussa Diagne, los dos primeros por recién llegados y los dos últimos por vivir a la sombra de Simon Birgander las primeras 13 jornadas. Lo cierto es que el entrenador murcianista tiene a su disposición un plantel de jugadores sin nacionales, pero con ocho cupos (paradojas de esta ACB) en un gran momento de forma, duros y contundentes a la hora de enfrentarse al rival.

Y todo muy bien, pero no vamos a perder de vista que cualquiera de los jugadores que va a tener a su disposición Ibon Navarro para volver el viernes al que fue su feudo la temporada 2017/18 se han ganado de sobra el crédito para creer en ellos. Si se dejan de lado los casos de Jonathan Barreiro y Augusto Lima, por el tema lesiones, y a Mario Saint-Supéry por no estar todavía todo lo consolidado que una competición tan cruel como la ACB requiere, no me aparece nadie en el Unicaja que no pueda ser capaz de dar soporte al equipo para certificar el viernes próximo que se vuelve a la Copa del Rey por la puerta grande, por méritos propios, no como la vez anterior de Málaga, que se entró sin merecerlo deportivamente. Y, además, con una situación de cabeza de serie que se ha ocupado en 9 de las 14 jornadas disputadas, 6 de ellas, incluso en la segunda posición de la tabla. ¿Se puede confiar en este equipo o no?