Si hay que ir se va pero ir para nada es tontería, nos tiene dicho José Mota, influyente filósofo de nuestro tiempo. Feijóo debería sentarlo a su mesa. No de Navidad, en la mesa de dirección nacional del PP. Feijóo duda de ir o no a la cita que le ha planteado Sánchez, una cita tontorrona, no de Tinder, más bien de a ver si nos vemos y quedamos un día ya si eso. Feijóo quiere saber la agenda del encuentro pero Sánchez es más partidario de lo que surja, de ya vamos viendo, de tú vente a Moncloa y te pongo un vino y charlamos. Lo que Feijóo teme es que le ponga una foto y esa foto lo retrate como el subalterno, el que va a pedir una oportunidad, el segundón. Los dos líderes de los dos grandes partidos no es que no se puedan ni ver. Es que no se van a ver a este paso. No hay ganas de desbloquear nada y cada uno está a su lado del muro tirando pedradas hacia la otra parte a ver si hay suerte y origina un descalabro. Ni una grieta en el muro. Con esto haría Pink Floyd una canción. Al jefe de los populares no de la gana renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años de interinidad y sigue con mayoría conservadora. El CGPJ tiene más interinos que las diputaciones. Pero Sánchez quiere aprovechar el encuentro para dárselas de dialogante pero se le ve de lejos la jugada.

No hay gato encerrado, hay un tigre suelto maullando si es que los tigres maúllan. Antaño estas cosas, un Suárez, un Carrillo, un Felipe, las arreglaban haciéndose señas desde el escaño para quedar y atizarse un cortadito y un par de pitillos en el bar de las Cortes. Desde que no se puede fumar se hacen menos pactos. Aquellos tiempos no eran mejores y la política, como ahora, estaba que echaba humo, pero las relaciones personales no estaban tan agriadas. O a lo mejor sí, vaya usted a saber, pero lo disimulaban más. Antes se decían de todo desde el atril del Congreso pero luego en los pasillos se preguntaban por la parentela. Ahora se mientan a la madre en el atril y por el pasillo se ignoran. Sánchez y Feijóo están practicando eso tan españolísimo de «hay que verse». Te llamo, te llamo fijo esta semana, les falta decir. Simulación de tercera.