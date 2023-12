El espíritu de la Navidad bajó al Congreso

El famoso espíritu de la Navidad no existe, desde luego, pero es una construcción cultural que a veces funciona. Una convención social de que hay momentos en que la relación entre personas no debería ir tan mal como los demás días. No ha sido un chispazo espontaneo, claro, Pedro y Alberto no han sentido de repente, al verse al fin en un despacho del Congreso a las pocas horas del solsticio, el renacer navideño de un amor que no se han tenido nunca, el desenlace habrá sido preparado al milímetro, pero las obligaciones convencionales de la fecha elegida, esa idea de que en vísperas de Navidad no puede uno andar tirándose los trastos (como un Ortega Smith cualquiera), algo habrán pesado. El caso es que tras haber puesto a la Comisión Europea por testigo deberíamos dar por hecha la pronta superación de la mayor transgresión constitucional en presencia, ésta muy real y nada hipotética.