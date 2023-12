Lunes. Ocho de la mañana. Grajos volando bajo en la calle Alcazabilla, que ya de por sí es ventarrona. Jesús Vigorra realiza hoy desde aquí su programa para toda Andalucía en plena intemperie. Participo en la tertulia junto a Leonor García y Manolo Castillo, con el alcalde De la Torre, que viene impecable con un abrigo negro, encorbatado y enérgico. Con prisa. Le aguarda otro acto enseguida, nos aclara alguien. Al alcalde siempre le aguarda otro acto, de hecho, el alcalde siempre está en algún sitio a punto de irse a otro. Con ello ha ido extendiendo por toda la ciudad un manto de presencia amplísimo. Que lo abarca todo. En estos momentos, en varios lugares muy alejados entre sí de Málaga se está pronunciando la frase «el alcalde viene ahora».

Martes. Tan avezado en su ciudad que se creía uno y tiene que venir un amigo sevillano, el gran Paco Reyero (El Flexo, en Canal Sur radio) a enseñarme Zurich. Caramba, Zurich está en El Palo. Viva Zurich. Y Suiza entera. Un local pequeño, el Bar Zurich, supongo que de toda la vida, con una vitrina que expone buen atún, excelente marisco, la rusa, zamburiñas, almejas. Nos damos al pulpo a la gallega también, de acertada blandura y mantecositos cachelos. El Zurich, en la calle Pío Baroja, está bullicioso pero la pericia de Reyero es proverbial y logra un hueco y dos banquetas en la barra. Un buen ejercicio para un taller de escritura: definir las sensaciones del primer trago de cerveza fresca. Sobre todo si es como hoy, tras una mañana intensita de trabajo y afanes, recados, reuniones y escrituras. Volvemos dando un largo paseo acariciados por una brisa pareciera que puesta expresamente ahí para nosotros. Me fijo en los eucaliptos de la zona, que digo yo que serán eucaliptos. Tras quince o veinte minutos me fijo también en que hay un taxi disponible a la vista. El abrazo de despedida es en la plaza de la Marina. De ahí camino a casa a trabajar y a reflexionar sobre los secretos que la ciudad de uno puede tener aún. Y en el atún. O tal vez es que uno no ha sido nunca demasiado avispado. Ceno lechuga.

Miércoles. Dentista. Hemingway decía que creía en Dios por las noches, que supongo que era cuando se le aparecían los temores y fantasmas. Yo soy también mucho de creer en Dios en los aviones. Y en el dentista. En la sala de espera. Ya todo es aséptico, blanquísimo, limpio e indoloro, supongo, pero esa brizna de inquietud persiste en uno, como ante toda cita sanitaria. Cuando me sueltan y salgo a la calle, tras buena parte de la mañana con la boca abierta, siento una sensación de libertad impagable (como el dentista, que es carito). Dudo a dónde dirigirme, dada la incierta hora. Hay que pensar un sitio donde no tenga que abrir la boca.

Jueves. Me engolfo con ‘De mis sombras, hijo’, diario de cabotaje (2016-2017) de Rafael Maldonado, editado por Confluencias. Maldonado es un escritor exquisito, total, boticario, hombre ilustrado que vive para la literatura. El volumen, en el que le habla a su hijo recién llegado al mundo, está plagado de finas observaciones, de reflexiones sobre la vida, la paternidad o los libros. Hay una prosa muy trabajada que uno se va bebiendo con ese placer del agua vivificante en una tarde de calor. A Maldonado le hizo una presentación muy nutritiva José Antonio Montano, otro puntal de esta bendita cofradía de los diaristas, en la librería Luces. En este periódico lo entrevistó el otro día Víctor A. Gómez. Y le dijo: «El escritor es el único mortal que no muere del todo, y deja la vida encuadernada para los que se quedan en el mundo». Esa es la actitud.

Viernes. Los Farad. Serie. Yo también viví, de milagro, aquella Marbella. Con cierta inocencia sobre lo que se cocía, y esnifaba, tan cerquita de mi barrio.