El profesor Hans-Joachim Heintze, del Instituto para la Ley Internacional en la Paz y en Conflictos Armados de la universidad alemana Ruhr-University Bochum, añade que en los conflictos bélicos existen dos tipos de escudos humanos: civiles que lo hacen por propia voluntad y aquellos que son forzados a hacerlo. Los civiles no están autorizados a participar de las hostilidades y si actúan como escudos pierden la protección que les da su estatus de civiles. Pero los que son forzados a hacerlo siguen siendo civiles y no se los puede atacar. Y yo me pregunto ¿cómo se puede distinguir al uno del otro? ¿Haciéndoles una pregunta con trampa? ¿Haciéndoles rellenar un cuestionario en medio de la batalla? En ambos casos, la ley internacional obliga a la fuerza atacante a actuar con precaución. Considero esto es una estupidez porque si Hamás está disparando cohetes desde hospitales y colegios y prohíbe a la población salir de la zona en conflicto ¿cómo pretenden que tengan precaución? En mi opinión, las acciones de Hamás representan una clara violación a la ley internacional y constituyen crímenes de guerra. No se puede pretender que en una guerra se juegue limpio como en el fútbol. No se le puede pedir a un bando que sea educado cuando el otro está transgrediendo las leyes internacionales continuamente.