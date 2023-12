Propuesta de guerra fría para 2024

Una vez que el árbitro ha sacado tarjeta al germen de la discordia, todos se han puesto a buscar en el contrario el dichoso germen, habiendo consenso en el nombre del parásito, que es polarización, pero siempre la provocada por el otro, no por uno. Ahora bien, siendo un hecho evidente la polarización, ¿quién polariza más, el que para hacerse con el poder da posada y rancho a una ultraderecha bronca o el que entrega la llave a malotes separatistas para conservarlo? Si convenimos en que los dos más o menos por igual y en que la cosa no tendrá arreglo en bastante tiempo, solo queda poner en práctica un programa de enfriamiento para vivir en paz cada uno en su polo, hibernando el genio y aceptándose recíprocamente como buenos esquimales que no se insultan y convienen cosas aunque sea por señas, que bastante infierno tendrá ya cada uno en su igloo con lo que ha metido en casa.