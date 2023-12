Sé que he dicho muchas veces que lo único constante es el cambio. Los pensadores clásicos desde Heráclito en adelante lo tenían claro, «todo cambia, nada permanece». Heráclito es conocido por su célebre frase de «no te bañarás dos veces en el mismo río». Para él esto era debido a que ni el río es el mismo, al agua en la que te bañaste le correspondían unas moléculas distintas de hidrógeno y oxígeno que la que tiene el río ahora y tú también has sufrido modificaciones a nivel celular y molecular. Aún así aprecio el valor que tienen esas pequeñas cosas que se mantienen estáticas, que no cambian, que generan una rutina ante la que nos sentimos seguros y gracias a esa seguridad el mundo se vuelve un poco menos hosco, un poco menos hostil. Todos tenemos cosas así, rutinas que nos enfocan en lo importante y nos hacen pensar que el mundo puede tener esa condición inalterable de la que hablaba Parménides.

El bueno de Parménides creía que el ser era estático, inalterable, impermeable al cambio, eterno e inmutable. Negaba, por tanto, la teoría de Heráclito y su río. Para Parménides el cambio no era más que una ilusión producto de la incapacidad de los hombres para entender el verdadero conocimiento. Una de mis pequeñas cosas tiene lugar esta noche, la última del año. Todas las nocheviejas desde hace veinte años cenamos juntos Rafa, Puri, Pedro y nosotros, Carmen, Juan y María. La historia de esta tradición empieza muchos años atrás en ese colegio del que tanto os hablo. Allí Rafa y Juan se conocieron y hasta ahora no se han separado. Y aunque sí que hemos experimentado el cambio, somos más viejos, estamos más cansados y algunos ya hasta conducen, la cena de Nochevieja se ha mantenido inalterable. Estoy escribiendo esto y veo ante mí la chimenea, la mesa puesta y el calor que nos devuelven los buenos amigos. Los amigos, como diría Borges, son la familia que se escoge. Los amigos nos comprenden y nos quieren exactamente como somos, a pesar de nuestros defectos. Este año, para mí i, no está muy arriba en el ranquin de buenos años, por eso quería pasar su último día recordando lo bueno que ha sucedido a lo largo de sus horas y no se me ocurre mejor manera que poniendo el foco en esas personas que son resistentes al cambio, que se mantienen estables, que son inmutables y a las que llamamos amigos.