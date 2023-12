La Navidad está ya medio despachada y lo que hemos vivido durante estos días festivos ha sido todo un desconcierto para muchos habitantes de Málaga. La movilidad se ha tornado caótica en algunos momentos y los servicios urbanos se tensionan que da gusto. Los taxis están siendo solicitados hasta su límite, los VTC están cobrando tarifas desorbitadas y la abrumadora cantidad de gente convierte lo que debería ser agradable en una experiencia algo extraña.

Es innegable que todos anhelamos el bullicio, la alegría y la presencia animada de multitudes en nuestras calles durante estas fechas -por foto-. La vitalidad era y sigue siendo necesaria. Sin embargo, quizás debemos reflexionar sobre cómo este flujo masivo y las dificultades asociadas pueden resultar incómodos tanto para los visitantes como para los residentes.

Durante los últimos años, excluyendo el impacto de la pandemia, la manera en que la ciudad ha abordado la celebración navideña ha sido un tanto compleja. Las decoraciones luminosas se han convertido en un foco de atención. La gente se amontona en las calles para contemplar las luces y escuchar cantos y algarabía. Es una situación curiosa, por decir lo menos. Pero evidentemente un éxito a la vista de los resultados.

Personalmente, me resulta intrigante entender qué atrae a tantas personas hacia este tipo de eventos. Sin embargo, puedo comprenderlo hasta cierto punto. Visitar el centro, pasear, disfrutar de las luces sin coste alguno y, si tienes suerte, tomar algo.

Por lo tanto, la situación se vuelve complicada y poco atractiva para aquellos que ven como una odisea llegar al centro en su vehículo privado: acceso restringido, estacionamientos llenos, el centro abarrotado y los bares a tope.

Claro que hay muchos a quienes les encanta el ajetreo. El bullicio de los autobuses, las calles repletas, las luces brillantes que grabas en un video sin enviar a nadie, las colas para degustar un típico dulce malagueño como el gofre o el crepe de Nutella resulta un plan perfecto para muchos -Y esa gente también vota-.

Podría pensarse que nuestra ciudad no tenga la capacidad suficiente para manejar este tipo de eventos. Pero nada más lejos de la realidad. Le ganamos a todos los demás por goleada. Sale perfecto. Aquí cabe todo el mundo, pero tal vez es hora de replantear cómo lo hacen. Al final, todos los esfuerzos parecen estar centrados únicamente en satisfacer la demanda, y una vez más, el malagueño de a pie se ve marginado.

Está bien que otras ciudades como Vigo nos desafíen y traten de superarnos, pero la competición por la iluminación navideña a menudo es solo eso, una competición vacía que además tienen perdida-. Muchas veces este tipo de espectáculos deslumbran tanto que no nos permiten ver lo que realmente está sucediendo: que la Navidad está resultando ser algo pequeña para nuestra ciudad.

La temporada navideña en las ciudades suele ser un momento de expectación y celebración. Sin embargo, en algunos lugares, como en Málaga, este período festivo ha traído consigo una serie de desafíos y dilemas en los últimos tiempos.

La ciudad ha enfrentado un incremento significativo en la afluencia de personas durante las festividades navideñas, lo que ha generado una serie de problemas logísticos y de gestión. La masiva afluencia de turistas y locales ha ejercido una presión considerable sobre la infraestructura urbana, desde el transporte público hasta los servicios de hostelería y estacionamiento.

El encanto de las luces navideñas y las actividades festivas ha atraído a multitudes, pero este atractivo ha generado un fenómeno peculiar: una sobrepoblación en áreas específicas, haciendo que lo agradable se vuelva incómodo. Los lugares emblemáticos, como el Centro Histórico, se ven saturados, los establecimientos comerciales y de restauración están abarrotados, y la movilidad se ve severamente afectada por las restricciones viales y la falta de espacios de estacionamiento.

La discusión gira en torno a cómo equilibrar el disfrute de las festividades con la comodidad y la calidad de vida de aquellos que viven en la ciudad. ¿Es posible mantener el atractivo de las celebraciones navideñas sin abrumar el tejido urbano y afectar negativamente la experiencia de quienes habitan la ciudad?

Es un desafío complejo que ha llevado a considerar alternativas para distribuir mejor el flujo de personas, mejorar los servicios de transporte, gestionar de manera más eficiente la ocupación de espacios públicos y encontrar un equilibrio entre la promoción del turismo festivo y el bienestar de la comunidad local.

Pero, y aquí viene la maravilla, la realidad es la que es. Y la ecuación resulta negativa siempre. Navidad no es igual a ciudad bonita, elegante y apetecible para el ciudadano. Es incómoda, desagradable por momentos e incluso merdelloncilla.

Y lo interesante es que está pasando en Málaga pero también en Sevilla, Madrid o todas aquellas capitales top europeas que han encontrado un filoncillo más para sacar cuartos en la época que sea. Y así está la cosa aquí. Entre tiendas de carcasas, luces hipnóticas y gente en masa viendo todo a través de la pantalla de su teléfono, el panorama no siempre es tan bonito y mágico como pudiera parecer.

No quiero decir con esto que el sistema se esté cargando la Navidad. O sí. Pero lo que es cierto es que todo comienza a estar masticado en exceso previamente. Ultra procesado, previsible y quizá hasta aburrido.

A lo mejor soy yo ahora el grinch de la Navidad. Y pienso que este modelo acabará muriendo. Hasta el punto de que acabe llamándose Navidead. Pero no lo creo. Solamente veo cosas. Y, aunque sea un éxito, creo que están comenzando a perder cierta magia. Pero en el fondo estoy tranquilo. Porque con la Cabalgata me ilusiono más y ya todo sube. O no.

Viva Málaga.