La torpeza de los nuevos jacobinos

Cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno a primeros de junio de 2018 ya se habían producido los sucesos de octubre de 2017, con Mariano Rajoy en la Moncloa, quien contó entonces con el respaldo socialista para aplicar el artículo 155CE, al que nunca se debió llegar. No tiene sentido reflexionar a posteriori sobre si con la izquierda en el poder hubiera estallado un conflicto tan estrepitoso, pero lo cierto es que el recién llegado Sánchez tuvo que enfrentarse a un drama de efectos muy perturbadores: un sector de políticos nacionalistas estaba en prisión, la sociedad catalana se hallaba gravemente fracturada y miles de empresas habían retirado su sede de Cataluña. El Estado de las Autonomías quedaba en entredicho.

Durante la Revolución Francesa, los jacobinos fueron los miembros del grupo político llamado Club de los Jacobinos, cuya sede se encontraba en París, en el convento de los dominicos, conocidos como jacobinos, en el Faubourg Saint-Honoré. Con Robespierre y Mirabeau en sus filas, en 1789 agrupaban a 200 diputados de diversas tendencias. Aquella asociación, que fue motor intelectual del movimiento revolucionario, se diseminó por toda Francia y llegó a tener gran influencia. En agosto de 1791 existían 152 sociedades provinciales afiliadas y en 1792 pasaron de las 2.000. Aquellas elites eran republicanas y laicistas, aferradas al concepto de soberanía popular; propugnaban el sufragio universal y creían en la unidad e indivisibilidad de la nación, por lo que defendieron un estado fuerte y centralizado.

A gran distancia de aquellos hechos, el término jacobino ha sido utilizado en Europa para señalar al socialismo centralista y radical, heredero del centralismo democrático del leninismo. En el PSOE, siempre ha habido una corriente jacobina más o menos articulada dotada de cierto instinto centralizador, que ha manejado el argumento de que las decisiones adoptadas por un centro distante no están contaminadas por las influencias de la contigüidad. Jacobinos serían pues los miembros de esa formación llamada aparatosamente “Izquierda española” que traman algunos heterodoxos del PSOE y ciertos compañeros de viaje que se manifiestan hoy como antinacionalistas, quieren revisar el Estado de las autonomías (y no en la dirección federal precisamente) y critican a Sánchez porque pretenda embridar el independentismo catalán mediante el apaciguamiento, la negociación y el diálogo y no por el procedimiento del palo y tentetieso.