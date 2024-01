Cartas de los lectores

Adictos a la somnolencia

Hoy dice la prensa: «Los funcionarios municipales que cumplan su trabajo tendrán un premio de 7.600 euros al jubilarse». «El nuevo convenio condiciona la paga a no ser sancionado en 24 meses y asistir al trabajo un 75% el año antes de irse». Este tipo de ocurrencias solo le sobrevienen a otro funcionario. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nos sentimos seguros en nuestro puesto de trabajo, entramos en modo ‘mínimo esfuerzo’. Porque, a ver: si usted fuera empresario/a, ¿qué tipo de medidas tomaría con una persona que no cumple con su trabajo, o que coge muchas bajas? ¿Lo echaría a la calle o intentaría incentivarlo con la promesa de una gratificación cuando se jubilara? Está claro que lo echaría a la calle. La empresa privada no se puede permitir a una persona que no rinde en el trabajo. Y solo el pensamiento de que si no se es eficaz en el trabajo te echan a la calle, obra el milagro de que seamos competitivos. Por eso todo el mundo quisiera ser funcionario, para poder dormir en el trabajo y no vivir con esa presión. Esto me ratifica en la idea de que sostener la tesis de que una economía planificada es mejor que una economía de mercado; resulta ser del todo equivocada e ilógica en nuestros días. Este tipo de economías nunca podrán ser productivas en la práctica, precisamente por no ser competitivas. Y esto obviamente, abocará a un desastre económico, sin ningún género de duda.