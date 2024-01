«Niti est nitere» y el African Pride

Aparece en el título de este modesto artículo el nombre de un té de los que no se olvidan. Hace ya algún tiempo nos llegó desde un remoto lugar de Tanzania: el «African Pride». Un Gold Blend, nada más y nada menos... El recipiente era atractivo y tenía un cálido color, entre amarillo y naranja. Nos anunciaron que las hojas de esta gloriosa infusión vienen de una plantación que se encuentra en las estribaciones del Kilimanjaro. Al ser un «blend» se mezclan hojas de té de varios lugares. Todos africanos. El «African Pride» es armoniosamente robusto y sutilmente suave. Tiene buenos aromas y presenta unas tonalidades cromáticas equilibradas, entre doradas y rojo oscuro. Indudablemente es un té para degustar en ocasiones muy especiales. Espero que algún día lo exporten a España.

Cuando lo probé por primera vez me acordé de una de las novelas de John Buchan, en las que una taza de buen té suele ser siempre algo importante. ‘Mr Standfast’ es el título de la tercera de las obras del maestro. Y una de mis favoritas. En la que un intrépido y patriótico militar inglés se dedicaba a desactivar espías alemanes en la Primera Guerra Mundial. Quizás en estos tiempos tan pueriles como feroces la novela podría ser considerada políticamente incorrecta.

Tuve pequeños problemas leyendo ese libro. No por su contenido, que inmediatamente me encantó por su nostalgia de las glorias imperiales de una Inglaterra que ya no existe. Al ser un libro físicamente noble y de una gran belleza, su manejo no dejaba de exigir ciertas precauciones al lector. Lo encontré en un anticuario del viejo Madrid, cerca del monasterio de las Descalzas Reales. Obviamente pertenecía la encuadernación a los tiempos de aquella gran tradición británica del siglo XIX. La que se recreaba en hacer posibles libros espléndidos para premiar los éxitos académicos de los alumnos de las más preclaras instituciones docentes del Reino Unido. Como el muy prestigioso colegio de Sandroyd, en el Wiltshire. El nombre de aquel internado aparece sobre el cuero satinado de la cubierta del augusto volumen, enmarcada por una airosa filigrana en oro. No podía faltar en aquella pequeña joya un ilustre ex libris. Pegado sobre el elegante papel jaspeado de la contratapa campeaban en él una corona de laurel y el lema del Sandroyd: «Niti est nitere». «El que se esfuerza brilla». Certificaba la rúbrica del profesor que el volumen era el premio otorgado a Su Alteza el Príncipe Ataúlfo de Orleans en julio de 1927 por sus notables resultados en los exámenes de latín.