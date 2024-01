Dos lobos y una oveja

Han pensado ustedes en alguna ocasión que cuando Penélope grito ¡Pedrooo! el 26 de marzo de 2000, en la entrega de los Óscar, no se estuviese refiriendo al director de cine presente en el Shrine Auditorium?, ¿y si se trató de un grito de guerra, algo así como ¡Adelante! y con la invocación del líder? No hay que olvidar que el esposo de la actriz de Alcobendas -ahora en Los Ángeles- es Javier Bardem y ambos son progresistas. Este dato es muy importante. También se debe apuntar que Junts -el supremacismo del «Ya basta»-, el PNV – «Dios y ley vieja»-, ERC – «¡Defiende Catalunya!»- y la propia Bildu – «Berriro egingo dugu», Lo volveremos a hacer- son todos progresistas. Conviene precisar estos extremos para que después no haya dudas. Los líquidos limpiamentales disponibles en los comercios dan estos resultados y no se trata aquí se llevarle la contraria a los mejores think tank del país.

Lo anterior sirve para explicar por qué el PP de Málaga le ha solicitado al PSOE «una alianza» -primer paso para las nupcias- y la razón por la que Daniel Pérez ha respondido raudo e invita a Patricia Navarro a reunirse «cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera»; esperemos que sean horas decentes y en lugares públicos, por el qué dirán electoral, más que por otra cosa. ¡Enhorabuena a los novios!

Algunos malpensados sacan a colación la famosa fórmula de Parménides, que recreó después Lucrecio, ex nihilo nihil, de la nada nada puede salir. Pero se trata de gentes que no quieren el necesario diálogo entre las fuerzas progresistas, porque el PSOE sin duda lo es, y el PP lleva opositando años y, quizá, en esta convocatoria vea cumplidos sus sueños.

En La Antxoeta hablamos de otras cosas entre copas del balear Gorgollasca Callet, albóndigas de corvina y otras exquisiteces, como la Paulova de merengue, siempre la última de la mesa. Por ejemplo, de la excomunión -ya van dos- de un sacerdote italiano por afirmar que el cónclave que eligió a Francisco no fue válido. A Biden, que dice él que es católico, pero defiende el aborto contra los obispos de los USA, no le pasa nada, y a este maldito cura que se entromete pues un puntapié en el culo. Hay clases. Y es que si juntas a dos lobos y una oveja y votan qué hay para cenar esta noche…

También es verdad que la historia se tomará siempre su venganza. Ya en La Vendetta, de Las Bodas de Fígaro, puro Mozart, podíamos escuchar algo así: Venganza, oh, venganza/es un placer reservado a los sabios;/olvidando las vergüenzas, los insultos,/es bajeza, es siempre cobardía./Con astucia, con ingenio,/con juicio, con criterio/podrías…Este hecho es grave; pero créanme, sucederá.

La otra gran preocupación de muchos es que si te suben la pensión el 3,8 por ciento, pero mucho más el IRPF pues pasa como con los juegos de magia de Yunque, que te han engañado y no te has enterado. Javier Pérez-Reverte habla de trucos viejos dentro de trucos nuevos en ‘El problema final’, un virtuoso ejercicio de recreación de Sherlock Holmes y cine.

El otro asunto que nos trae al condumio es quién será el Gavrilo Princip -aquel nacionalista y anarquista serbio por el que empezó la Primera Guerra Mundial- que incendiará la pradera del globalismo, y es que no ya en el horizonte, encima de nosotros, los nubarrones se tornan amenazantes, o están los cubos puestos, en expresión castiza. Se cruzan las apuestas y quedamos en reunirnos muy pronto. Hasta entonces leeremos ‘La represión de la posguerra’, con prólogo de Stanley G. Payne, del periodista Miguel Platón -alguien le llamo hace tiempo «el espasita», de tanto que sabe-. Tras años de investigación en archivos se ha echado a la cara, uno a uno, los 30.000 procesos en los que se pidió pena de muerte tras la guerra civil, encontrándose 15.000 ejecuciones entre 1939 y 1975, una cifra mucho menor de la que nos venden. Los muertos durante la República los cifra en 40.000. Y lo que nos queda por descubrir de la maltratada memoria española. Jorge Luis Borges, hablando de lo mismo, decía así:

Libre de la memoria y de la esperanza,

ilimitado, abstracto, casi futuro,

el muerto no es un muerto: es la muerte.

Como el Dios de los místicos,

de Quien deben negarse todos los predicados,

el muerto ubicuamente ajeno

no es sino la perdición y ausencia del mundo.