No es fácil sorprender a alguien con un regalo; para bien, quiero decir. A mí, de hecho, me gusta usar la palabra imposible, que posee otro alcance. Puede resultar tan penosa la búsqueda de un buen regalo que a menudo, para dejar de sentirte afligido, un regalo malo, que al día siguiente pueda cambiarse por otro, te parece una salida interesantísima. Regalar cosas absurdas representa una de las cimas más extrañas de la humanidad. Pasa constantemente. No sabes no hacerlo. Te consuelas pensando que un regalo, aunque carezca de sentido, siempre es un regalo. ¿Quién va a decir, en el momento de recibirlo, que es una porquería, y que no lo quiere, y que te lo metas por ahí? En muchas familias, para conjurar este fantasma, optamos por preguntarnos unos a otros qué nos gustaría recibir. Es una indirecta poco célebre. La vida nos ha ido demostrando hasta qué punto puede volverse desagradable el efecto sorpresa. A veces, ni preguntando acertamos.

Un regalo redondo / Juan Tallón

Se pueden regalar millones de cosas, seguramente, pero cuando te paras a pensar en ellas, para decidirte por la mejor, solo se te ocurren dos o tres, y que son las que ya regalaste en años anteriores. Complicado no experimentar cierta angustia. También en este caso prefiero la palabra imposible a complicado. Solo quieres dejar de sentirte mal cuando piensas en el regalo, así que cualquier idea que te rescate del estado de desesperación es bienvenida. Fue eso -la desesperación total- lo que llevó a un amigo, hace una década, a buscar el efecto sorpresa con el regalo de Reyes de su ahijado de 9 años, aficionado al fútbol, a los cromos, a los cómics de Mortadelo. Jamás había mostrado interés por la música, así que le regaló un acordeón.