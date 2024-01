Virus para todos

Lunes. Soy yo todo, entero, un virus, no sé cual. Los test dicen que no es covid ni gripe. Mi cabeza dice que no estoy para nadie ni para nada y el lunes acecha como un monstruo de mal aliento que ruge tras la ventana. Más rujo yo, de tos, una tos inmisericorde, tenaz, sequerona, invalidante. Me duelen hasta las costillas. Lo prudente es no moverse de la cama, no leer, no poner la radio, multiplicar la oscuridad e invitar al silencio, que se hace de rogar. Todo el mundo está malo o casi todo el mundo. Es también la cuesta de enero, en toda su crudeza. Hay que sacar fuerzas y plantarle cara al día, al lunes, a la postnavidad y a los pelmas y marrones. Eso, sí, hay que sacar fuerzas. Ahora si eso. Me doy la vuelta y reorganizo el edredón. Suena el wasap.

Martes. Yo no sé para qué has venido, me espeta un compañero en la redacción al ver mi cara de zombi, los ojos rojos y el pelo que no conoce peine. Me llevan a tomar café, nada de descafeinadito hoy, me ponen al día de algunos cotilleos profesionales y marcho a la radio. El reto es no toser en antena y al mismo tiempo parecer vivaz, ocurrente, informado, no tristón, griposo, ceniciento o apático. El pastilleo hace buen efecto, me encuentro algo mejor y me premio con una sin y una gilda. La vida puede ser (semi) maravillosa. Llegará la tarde y tendrá mis ojos.

Miércoles. En un jurado literario. Es curiosa la dinámica. Cómo uno defiende a su candidato y cómo juega sus cartas, como se trampea o negocia, como se denosta o ensalza una obra. Este jurado es limpio, nada amañado, juzga una cantidad ingente de relatos y los componentes, salvo uno mismo, son acreditados docentes de sus cositas, principalmente la literatura, la poesía y el periodismo. Yo veo los relatos más como lector y algunos de ellos los ven más como profesores. Miradas distintas. Hay debate pero no discusión de alto voltaje. La unanimidad se va aproximando y hay un algo de emoción, de sentirse Dios, en el momento de abrir la plica, de telefonear y dar la buena nueva. Le vamos a alegrar el día a alguien. O el lustro. Cuando termina la reunión, me imprimo un relato, muy malo, que está firmado por un seudónimo idéntico a uno que yo utilicé varias veces hará veinte años en una revista de asuntos, digamos, controvertidos. Tal vez sea yo mismo desde mi pasado el que ha enviado ese cuento al concurso en el que yo, el yo de ahora, está de jurado. Siento la tentación de indagar en quién es el autor real, mi homólogo de seudónimo. Esta misma peripecia es digna de que yo escriba un relato. Tal vez con seudónimo. Ceno escarola.