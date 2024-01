Día de su patrón, San Antón

Nos separan de los animales sobre todo barreras idiomáticas, cierta capacidad del humano para autodomesticarse, sometiendo o dosificando algunos impulsos y nuestra atrofia de algunos sentidos. Pero las pulsiones elementales son las mismas y las estrategias para satisfacerlas no difieren mucho, aunque nuestro supremacismo constitutivo no nos lo deje ver fácilmente: se nos llena la boca con la dichosa condición humana y al no tenerla en el sistema operativo cuando nos cansa el programa humanista cambiamos de canal y nos ponemos a matarnos. A la espera del momento de la historia en que ya no necesitemos comer a los animales y podamos reconocerles más derechos, podríamos al menos ir rompiendo los tabúes que nos impiden admitir nuestra semejanza básica, algo que conviene también al «conócete a ti mismo» socrático (o presocrático). El santo de todos ellos es San Antón.