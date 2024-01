Lluvia ausente

Un trueno despertó a media Málaga la otra mañana, a eso de las seis o siete. Y llegó la lluvia. Pero al final, cayeron solo cuatro chirigotas. Uno esperaba al fin una manta de agua, un chaparrón, un caño que llenara pantanos, limpiara el aire, aliviara campos y despejara conciencias. Pero eran nubes como prostáticas, con tendencia al chorrito escaso e intermitente. Una lluvia disminuida, una vicelluvia, una lluvia tontorrona, blandengue. Una panza de burra en el cielo que amagaba pero no daba. El hombre precavido vale por dos, lo malo es que ninguno de los dos tenga paraguas. En la calle se veían buenos abrigos, plumas, capuchas, gente preparada para una lluvia que finalmente no comparece, no cae, no se presenta. Lluvia absentista, maná negado, gotas solitarias. El ambiente está lluvioso, dice resignado un parroquiano en el café. Alguien le contesta con desgana que ya no va a llover más, que lo ha oído en la tele.

La infancia es más triste sin botas de agua. Una infancia sin charcos es un drama y un padre que no puede decir la frase «niño no te metas en los charcos» es menos padre. Vemos la información del tiempo con una mezcla de miedo y esperanza y un «ojalá» en las entretelas, mientras el hombre del tiempo, que a veces es mujer del tiempo, enseña nubes y claros, isobaras y anticiclones, soles y lluvias norteñas. Antaño se decía: lo temo más que a un nublao. Ahora se teme al cielo despejado, que merma cosechas. Todos tenemos un verano en el corazón, un verano que recordar, un verano inolvidable. Pero ahora ya no sabe uno en qué verano vive, en qué estación transita, en qué día de invierno saldrá una jornada primaveral. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan pero ni por esas. Se organizan rogativas pero los santos son remolones. Restricciones se anuncian y en no pocos municipios rebajan la presión para que se consuma menos y salga menos agua por el grifo, un grifo que han dejado como pichafloja, sin firmeza y goteando. No llueve bien y ahí está el asomo de ruina.

Lluvia ausente es un buen título para un libro de poemas. Poemas áridos, secos. Poemas que no humedecen ni los ojos, versos de suelo agrietado y pájaros muertos, cactus desmayados y malvado paisaje. Ojalá que llueva pronto, nos va la economía y la vida en ello. Qué hace un impermeable cuando nadie lo ve.