Evans prueba la racha del Unicaja

La sensación de inmortalidad que desprende ahora mismo el Unicaja pasa el sábado una nueva prueba en Badalona. La racha de los verdes bate récords, pero es cierto que algún día tiene que terminar. Nadie puede ganar para siempre. Hay incluso quien defiende que antes de una competición corta como la Copa o una liguilla corta como la de la BCL, es bueno perder un partido para «bajar» el equipo al suelo. Yo lo creía, como creía que un equipo idéntico no podía funcionar dos años seguidos, hasta que conocí a este Unicaja que parece no tener límite, ni límites.

La Penya lleva una temporada irregular en España y en Europa. Lastrados por las lesiones, la falta de adaptación de sus fichajes, alguno como Onuaku ya cortado, y un carrusel de cambios en la plantilla entre temporeros y canteranos que ha costado que el equipo de Carles Durán encuentre un camino sólido. En cualquier caso, los verdinegros son un equipazo y hace una semana han sumado una pieza muy valiosa que en los 2 ratitos que ha jugado, ya ha demostrado que es uno de las estrellas de esta ACB, Shannon Evans.

En Suffolk (Virginia), su madre Armona Evans veía todos los partidos de la Universidad de Arizona State, donde jugaba Shannon. Unas 25 personas veían los encuentros en 2 televisiones, una situada en el salón y otro en el garaje mientras comían albóndigas y pollo. «Tiempo de juego es fiesta en casa de los Evans» repetía su madre. Era la forma de apoyar a su hijo, que por cierto compartía equipo con el español Ramón Vilá, actualmente en el Tizona CB de la LEB Oro.

La carrera de Evans no fue fácil, por ser generoso, hasta que se encontró con Bobby Hurley, el mítico ex base de la Universidad de Duke. En la escuela secundaria de Nansemond River, el coach Ed Young no se lo ponía fácil. «Él solía odiarme», aunque entrevistado por Doug Haller de AZcentral.com el entrenador desmiente al jugador. «No, eran sus hábitos lo que no me gustaba». Evans crecía como una estrella. Brillaba en el béisbol, era un gran jugador de fútbol americano y destacaba en el baloncesto. «Le gustaba la adulación, el ruido de la multitud, pero a veces no se desempeñaba a ese nivel». Young corregía su mala defensa y le pedía que atacara más el aro en lugar de depender sólo de su tiro exterior, y quizás así formó un jugador y una persona.

Las universidades tocaban a su puerta, pero sus notas académicas no estaban a la altura y tuvo que pasar por la academia militar de Hargrave. La matrícula costaba 32.000 dólares y toda la familia puso su parte. Unos abuelos donaron 9.000 $, los otros 3.500 y una tía abuela 1.500. Sólo necesitó entrenar dos días para que la Universidad de Búfalo le ofreciera una beca. El entrenador de Búfalo era la estrella de la Universidad Duke, Bobby Hurley, retirado del baloncesto profesional después de un gravísimo accidente de coche. Su padre era muy fan de su futuro entrenador. «Bromeaba con mi esposa diciéndole que lo único que amo más que a ella es el baloncesto de Duke». Hurley y Evans conectaron desde el primer momento y cuando a los 2 años el entrenador cambió de universidad a Arizona State, Evans se fue con él. Fue el despegar de una estrella. Carpe diem…