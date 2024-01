En Europa se ha vuelto a hablar de política industrial, tras descubrir de pronto que sin ella no habrá Europa. ¿Se acabara enterando también Sánchez o seguirá cargando con una herencia que viene de hace ya más de 40 años, cuando en los gobiernos de Felipe González los responsables de economía y de industria decían que la mejor política industrial era la que no existía? Lo que vino después, con gobiernos de uno y del otro lado, fue la liquidación de la empresa pública, primero de modo vergonzante y luego, ya con Aznar, a tumba abierta. Así fue perdiendo España, con el doble pretexto de liberalizar la economía y de hacer caja, uno de los resortes (aunque no sea el único) para una política industrial. Que ahora el Gobierno se ponga a comprar «telefónicas» está bien, pero alguien le debería preguntar si quiere tener una política industrial, cuál sería y cómo se las arreglaría para tenerla.