Las clases enemigas

Lo que faltaba, le dan la razón a Jesús Gil después de muerto y aunque este no inventó las desaladoras, construyó una en Marbella, y ahora el Gobierno andaluz -hay que decir del PP, porque el ciudadano cree que todavía gobierna Chaves o cualquier otro de San Vicente 37- se apresura con desaladoras portátiles, como el ordenador que va conmigo.

Pero lo que más me interesa es contactar con Quirón y resulta que todos sus agentes «están ocupados», se escucha, y en la web te obstaculizan el cumplimiento de un formulario, y lo dejas para otro día, si es que no te mueres antes, claro. En el BBVA pasa algo parecido. Cambiaron el gestor personal con el que contabas y ahora, más moderno, tienes el «equipo contigo», es decir, no tienes a nadie porque llamas por teléfono y no te resuelven el asunto y «ya le llamarán», sin que puedan garantizarte cuándo, y así pasan los días. Como en Coín, donde un ciudadano denuncia que su mujer murió tras esperar cinco horas una ambulancia que la llevara al hospital. Y hay quienes están en libertad, se lo aseguro.

Lo comentamos en Don Ciriaco, en Fernando Camino, con una milhoja de foie y manzana, acompañada de una Garnacha Centenaria, de Coto de Hayas. Pero también se habla del plan de forzar a las empresas a regresar a Cataluña, que nos recuerda los asentamientos forzosos de papá Stalin en la Unión Soviética, que se realizaban según la clase social o la nacionalidad de los deportados. Era el reasentamiento de «clases enemigas», como los campesinos a los que les iba bien y poblaciones enteras por etnias, caso de los tártaros de Crimea y los turcos meskhetios, entre muchos.

Pero en el otro extremo, el miércoles 10 Abascal anunció por sorpresa la Asamblea para el 27, para que no le diera tiempo a sus opositores a organizarse y recabar los necesarios avales (otro filtro de control). En fin, así se quiere dirigir el partido, como un cuartel, decía André Gide que tarde o temprano abriréis los ojos, y eso que es muy necesaria una derecha al PP, tanto como los jacobinos (Izquierda Española) que se santifican allende PSOE.

A la llegada del brownie de chocolate, y hechos los honores, ella comenta que no conoce casos de violaciones por soldados israelíes de mujeres gazatíes, pero sí de terroristas de Hamás de mujeres israelíes el pasado 7 de octubre, y hasta grabando sus hazañas en vídeo, como el copyright de la casa, y esto debe ser progresista porque hay un ominoso silencio progresista sobre el asunto. Pero tiene una explicación, que nos la ofrece Zora en Instagram, quien calificó estas prácticas como «de guerra de influencia patriarcal, para poner las cosas en perspectiva al mismo tiempo». Quien no lo entienda es porque no quiere. Es cierto que la venta del DSM5 -Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la Asociación de Psiquiatras Americanos- se ha disparado, pero algo así tenía que ocurrir.

Bueno, a Francisco también le suceden muchas cosas últimamente, ahora los obispos africanos no se atreven a aplicar la Fiducia y hablan de la ética cultural del continente y se corre un estúpido velo y hasta la próxima. Y le digo a su camarlengo aquello de Maquiavelo, porque lo que queda claro es que a los hombres o bien hay que ganarlos con beneficios o destruirles, porque se vengan de las pequeñas ofensas, de las grandes no pueden, así que la ofensa que se haga a un hombre debe ser tal que no dé lugar a venganza. Y me hace una mueca de que me ha entendido.

A ella la llamo Lolita de Thermidor, por la fría quemadura de su mirada y por aquel periodo de la revolución francesa, sí, el de la convención termidoriana que se inició con el golpe de Estado del 27 de julio de 1794 que derribó a Robespierre, yo creo que la actualidad está clara. El siguiente debate también lo inicia ella -está sembrada- acerca de la oportunidad de que el Rey reclame un Estado palestino, precisamente ahora, cuando David se defiende de los filisteos y de la artillería impresa. Octavio Paz escribió:

Es una calle larga y silenciosa.

Ando en tinieblas y tropiezo y caigo

y me levanto y piso con pies ciegos

las piedras mudas y las hojas secas

y alguien detrás de mí también las pisa:

si me detengo, se detiene;

si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.