Lunes. Hoy es el que dicen peor día del año. El Blue Monday. El segundo lunes después de las Navidades (qué lejos quedan ya), el lunes de los propósitos, del sopesamiento de los michelines, lamento de los excesos, control de daños, cuenta corriente tiesa, frío pelón y cualquier atisbo de puente o fiesta, lejos. La cantidad de gente que se habrá inscrito hoy en un gimnasio. Cuántos ligamentos quedarán dañados hoy en la provincia de Soria. Cuántas luxaciones se producirán en Tarragona, cuánta gente se habrá puesto a régimen hoy en Lalín, Pontevedra. Creo que el concepto -blue monday- lo inventó una agencia de viajes británica y si no fue así, así debería serlo. Si hoy además de ser blue monday tuviera que desayunar huevos con bacon mirando la niebla, me tiraba al Támesis. Sin embargo, me levanto con un raro optimismo y unas inopinadas ganas de ver gente (tampoco mucha) y acometer proyectos. Que digo yo que peor será el lunes que viene, que también será enero. Revisando papeles encuentro una columna que escribí hace unos años sobre la cuesta de enero. La releo. La verdad es que no ha perdido vigencia. Tentado está uno de colarla de nuevo, tal vez retocando dos adjetivos para que nadie pueda decir que es idéntica y yo pueda decirme a mí mismo que la he trabajado. No sería muy ético pero ahí está la gracia. Enero cuesta.

Martes. Mi director y yo desayunamos con Mariano Vergara, escritor, diplomático, abogado, hombre amenísimo y buen amigo con el que damos un anárquico repaso a muy diversos asuntos con una charla que va saltando de lo político a lo gastronómico, de lo libresco a lo mundano. Sale uno de la cita reconfortado y con varias certezas, entre ellas una no menor: no siempre el café de hotel es malísimo. Hay días en los que uno sale reconfortado de algo pero son ya las once de la noche y entonces el reconforte te vale para poco, si acaso ves una serie con él o te lo llevas a la cama, pero hay días que sales reconfortado y no son ni las diez de la mañana.

Miércoles. En la radio con Jesús Vigorra, hablamos de asuntos muy variados en un día en el que declaraciones desaboridas de unos nacionalistas marcan de nuevo la actualidad. Mientras hablo trato a la vez de dar sorbos a un café y veo por la ventana del estudio una llovizna tímida, una vicelluvia, un sirimiri como lo llaman por el Norte. O un calabobos, que dicen por ahí. Un amigo y sin embargo oyente me sopla por wasap un argumento sobre sentencias del Constitucional. Un argumento atinado y pertinente con el que yo quedaría como todo un experto documentado, pero cuando lo leo estamos ya hablando de un asunto muy distinto y ya ando concentrado en no toser. A media mañana, café con el delegado de Sanidad, Carlos Bautista, al que conozco de hace ya muchos años. La conversación se alarga y acaba contándome peripecias bruselenses de cuando fue eurodiputado. Le pego unas cuantas pullitas con las listas de espera, pero encaja bien y se faja y hasta es vehemente. Llega un señor y saluda muy ceremonioso llamándonos por nuestro nombre. El encuentro es muy agradable, pero también sería agradable saber quién es. No tenemos idea.