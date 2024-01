Las esquinas de la existencia

Cartel de salida del pueblo Morata de Tajuña. / Eduardo Parra - Europa Press

A no ser que uno se suba a lo alto de una columna y pase allí, no sé, unos diez años combinados con unas breves estancias en alguna cueva del Desierto del Néguev por aquello de estirar las piernas, en efecto, como decía mi querido Carlos Marzal, la vida engancha porque sorprende. Incluso aquellos anacoretas a la busca de la eternidad o de sabe dios qué, durante sus jornadas vacías de actividades descubrirían algo que los atase a ese devenir tan lleno de emociones como el de un paramecio en la gota de agua. En fin, no juzguemos para que no nos juzguen. No me importa confesar que casi con sesenta años en mi DNI aún no atisbo del todo de qué va esto. Fíjense que utilizo un pronombre neutro. En puridad no sé cómo denominar a este paréntesis entre una y otra nada que se abre cuando el primer tortazo, a la salida de una cálida matriz, y finaliza en sincronía con ese último cerrar de ojos durante el que hay quien dice que uno puede rememorar los golpes que se llevó por el camino. Reír y llorar tal vez sea una buena aclaración. Uno va por la calle que, con ciertas décadas al dorso, ya es bastante, y en una esquina se halla con la sonrisa inesperada de una chica, en la otra con el abrazo sincero de un amigo y algo más allá con alguna modalidad del cobrador del frac que demanda retrasos en los deberes, el pago de deudas de toda clase, o la devolución de los plazos de esa hipoteca íntima, tan variable, que permitió amueblar una relación ruinosa que nunca debió ir más allá de un alquiler, por minutos, de los sentimientos. De toda la película de mis días, con la que aún me divierto en las reposiciones privadas que hago conmigo mismo, he aprendido a perdonarme mis errores, es decir, otorgo frecuentes amnistías a esos complementos circunstanciales que se adhieren al verbo «existir» del que, como ya he dicho, apenas me atrevería a balbucear una definición. Tal vez, el conjunto de proyectos frustrados durante el intermedio entre la cuna y el ataúd. Aunque este esbozo de tesis no alcance a semblanzas como la de Hugh Hefner, por ejemplo, quien con su Mansión Play Boy creo que cubrió expectativas, de sobra. Al menos para mí. Ya he dicho… «conjunto de proyectos frustrados…».

Tres hermanos, de edad avanzada, han sido asesinados en su casa de Morata de Tajuña. La hipótesis más probable, según los medios, vincula el luctuoso, y parece que cruel, hecho, a una mala juntera con prestamistas. Cuando Camilo J. Cela escribió su Viaje a la Alcarria, comarca donde se sitúa esta población madrileña, describió gentes sencillas, habitantes casi de un escenario propio para una mística de las necesidades cotidianas, parecido al de aquellos ermitaños de los secarrales del Sinaí, pero con pretensiones tan sólo de supervivencia. Hasta donde se ha publicado, un par de señoras mayores descubren por esas redes sociales, que carga el diablo, los amores de su vida a quienes entregaron todo su dinero, y más, con el fin de desbloquear la herencia millonaria que les legó uno de esos cíber-novios, fallecido durante un acto de combate en una guerra imaginaria. Cerca de allí habitó Cervantes y, casi no podría haber sido de otro modo para la concepción de su Quijote, vecino a unos docientos kilómetros al sur. El caso alcarreño resume el idealismo de quien, en una de esas combinaciones de estrellas, se topa de frente con el culmen de sus deseos. Un militar americano en servicio para la protección de Occidente, rendido ante la figura de una castellana jubilada, sabedora de que protagoniza las hojas finales de su biografía, mola mogollón. Despertó mariposas en el estómago con sus ciber-charlas, o e-mail, o misivas de puño y letra al antiguo uso. Pero el alacrán estaba al acecho. Quien urdiera tal trama supo activar esos resortes de ambición que invocan al Sancho Panza que nos habita y, además, la supo maquillar como un destino merecido por otra esperanza que la fortuna agostaba como sol manchego. Actuó ese demonio preciso y fatal, y que cada quien tema al suyo.