Un 2024 mezcla de guerras, elecciones e inestabilidad

Manifestación en Santiago "en defensa do mar" y contra la gestión del vertido de pélets en Galicia. / JESÚS PRIETO

Si será intenso el 2024 en elecciones, que se vivirán como partidas simultáneas de ajedrez. Tomemos una fecha: el 18 de febrero. Ese día, elecciones en Galicia, con repercusión para toda España; además, comicios municipales en República Dominicana, antesala de las legislativas y presidenciales de mayo; más primarias en Estados Unidos en esos días para elegir candidatos a la Casa Blanca. Y, rebuscando en Asia y Oceanía, comicios también en esas semanas.

En España la batalla gallega es de gran impacto. Si se reelige el popular Rueda, algo muy probable, será un éxito para el líder popular y anterior presidente gallego, Núñez Feijóo; aunque sus adversarios internos alegarán que sus mayorías absolutas eran mérito del poderoso aparato electoral del PP allí y no tanto suyas. Si no obtuviera mayoría absoluta, Rueda no gobernaría dejando paso a la nacionalista Ana Pontón, ya que los socialistas, aunque con un buen candidato de última hora, Gómez Besteiro, arrastran un partido dividido. Pedro Sánchez les llevó este fin de semana la importante conferencia del PSOE a Coruña, pero hay mucha herida que cicatrizar.

Todas esas partidas electorales se jugarán con la mirada puesta en otros tableros. Atentos, por ejemplo, a Ecuador, donde han asesinado al fiscal que investigaba el asalto a una emisora de televisión, como respuesta a la guerra declarada a las mafias por el joven presidente Daniel Noboa. Y a la frágil democracia de Guatemala donde el presidente progresista Bernardo Arévalo tuvo que esperar diez horas para tomar posesión. Y con él, todas las autoridades del mundo que le acompañaban, incluido el rey de España, Felipe VI, porque un «golpe judicial» pretendía parar la asunción de poderes. En dos líneas telefónicas distintas, los amotinados de la Fiscalía sentían la presión del narco en una y de los Estados Unidos en la otra. La vicepresidenta de la Internacional Socialista, la española Hana Jaloul, vivió aquel dramático episodio: «Fue increíble, pero, por fin, la democracia comienza a encontrar su sitio en Guatemala».