Dicen que de los errores se aprende, pero si fuera eso cierto el mundo estaría lleno de sabios. Lo que suele pasar más bien es que en la mayor parte de los errores uno se estanca, y los repite, y automatiza de tal forma que los convierte en rutina y característica. Los errores se llegan a asimilar hasta volverse imperceptibles para el que los lleva a cabo y uno se va equivocando a diestro y siniestro y sin darse ni cuenta.

Y esto es así porque muchas veces nos equivocamos contra los demás y la repercusión de lo que hacemos la sufren o amortiguan otros. Se ve muy claramente en la política y en las empresas, donde lo que unos pocos deciden o hacen tiene un impacto en todos los demás.

Pero cómo reconocer que se ha hecho mal algo que en principio da buenos resultados, ya que tarda en llegar arriba lo que empieza mal desde abajo. Son los demás los equivocados, que no se dan cuenta de lo que bien que ha salido. Lo que sí se reconoce es el fallo inmediato, lo que sale meridianamente mal, como no queríamos, cuando tras hacer o decir algo no obtenemos lo que esperábamos y no queda otra que darse cuenta, entonces uno se pregunta cuál fue el error, dónde está el fallo y prueba otra manera, que lo mismo sale bien, aunque sea otro fallo diferido y ahí nos plantamos sin pensar siquiera si otra vez estamos equivocados.

De los errores se puede aprender, claro, pero solo si ves más allá del corto plazo y se acepta que acertar no depende siempre del resultado; hay cosas que se hacen bien y salen mal y hay otras que se hacen fatal y uno sale triunfando. Y es que el error y el acierto no está en los pasos que se dan sino en el camino que van abriendo.