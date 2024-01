Málaga y freetour

Fitur 2024. / Gonzalo León

Un año más nuestro país se vistió de gala para celebrar su gran feria del turismo. Un evento de masas que, se supone, genera un gran volumen de negocio en el ámbito turístico.

Como todos sabemos, esta industria da de comer a media parte del país y a la otra un poquito también.

Pero lo curioso es que esta actividad siempre me resultó llamativa pues nos encontramos ante una de las fechas señaladas en el año para las administraciones a la hora de sacar músculo y decir aquí estoy yo con mi stand potente y mis buenos trípticos.

Atrás quedaron épocas en las que hablar de Fitur era hacerlo de hoteles a tutiplén, fiestas y eventos gigantescos en la capital y dinerales invertidos en aquello. En la memoria colectiva quedarán, por poner un ejemplo, las fiestas del pescaíto de Torremolinos donde se mezclaba todo tipo de personalidades con José Manuel Parada y un plato de calamares fritos. En fin, una cosa espectacular.

La cosa está ahora más comedida. Los dineros están más controlados y las inversiones en según qué cosas se miran con lupa lo que favorece sobremanera el gasto poco útil que se pudiera realizar.

Aún así, en este tipo de foros se ha escuchado de siempre que generan un volumen de negocio de nosecuantos miles de trillones de euros. Una cosa espectacular pero lo cierto es que, en muchos de los casos, lo que uno encuentra en ese tipo de ferias trasciende en forma y fondo al asunto en cuestión.

Muchísimos políticos de toda índole participan de una mega feria donde se presentan cosas que llegan a sorprender por su aparente desencaje en el propio sector turístico. Actividades muy locales, promociones de proyectos y actividades totalmente desvinculados de este asunto o simplemente nada. Absolutamente nada. Ir para que ver, dar una vuelta, una fotito, quizá incluso unas palabras para la radio de tu pueblo y a volar.

Pero la realidad es que existe una parcelilla dentro de todo este género que sigue impresionando. Si bien es cierto que nuestra feria se distingue como una de las más importantes del mundo, resulta simpático ver escenas tan llamativas como la un grupo de personas de la localidad equis contando sus cosas al resto de políticos y autoridades de equis, siendo recogidos sus testimonios por los medios de equis, con los responsables de prensa de las instituciones de equis e incluso alguna que otra empresa amiga de equis que participa, reparte los típicos productos tradicionales de equis y seguidamente se van a sus casas.

No cuestiono nada realmente pues entiendo que es un modelo que ha funcionado siempre y por lo tanto se replica cuando procede. Pero sí que sería interesante saber si el futuro sigue pasando por ahí.

Estamos en la era digital donde, por desgracia, las relaciones entre humanos son cada vez mayores pero restando cercanía y calor en favor de un nuevo modelo. Y por eso llega a sorprender que en FITUR el modelo provoque ciertas escenas tan extrañas como las anteriormente mencionadas.

En esta ocasión, además, la configuración propia del stand en el que se encontraban la mayoría de provincias ofrecía a éstas momentos en un lugar completamente destacado y a la vista de todos pero, después, el resto de presentaciones tenían lugar en habitaciones pequeñas, a modo de cabina, en la que un número muy reducido de personas podía acceder a puerta cerrada. Es decir, ya no solamente van para que los graben los de su misma ciudad, sino que encima todo ello sucede a puerta cerrada y sin que nadie te vea.

Oye, que lo más probable sea que yo, como cateto que soy, no conozca los entresijos del universo turístico mundial y después todas estas cosas se muevan por canales supersónicos de información y hoy aparezca en un periódico de Boston que un museo de Málaga tiene un nuevo logo.

Pero la realidad tangible, es decir la que uno percibe, es que la mayoría de cosas de Málaga que se llevan a FITUR para contarlas solamente salen en los periódicos de Málaga. Entonces uno se pregunta que para qué sirve todo esto. Y francamente no lo sé.

Igual hay que ir siendo valientes y planteando nuevos modelos o acciones publicitarias que hagan más ruido o sirvan de algo más. De hecho, lo más llamativo estos días ha sido que la Junta de Andalucía se llevó a la Banda de Cornetas y Tambores del Rosario de la capital gaditana a Callao a tocar una marcha mientras se proyectaba su espectacular spot promocional de la campaña Andalusian Crush.

Desconozco las inversiones que los ayuntamientos, diputaciones, juntas, concejos y el sinfín de instituciones se gastan en la feria turística de IFEMA pero habrá que ver si realmente esto tiene sentido.

Ejemplos de lo contrario hay miles. Y uno de ellos, ya que hablamos de cornetas, es la Semana Santa. Hay ciudades que no la llevan a FITUR. Sus consejos o agruapciones no acuden y sin embarga la cosa no les va mal del todo. La Semana Santa de Sevilla no se presenta en FITUR, y aquello está a reventar de gente. La Romería del Rocío bate récords y no suele aparecer el presidente de la Hermandad Matriz en Madrid diciendo lo bonito que es aquello.

Pero hay más. Y es que incluso el contenido bien pudiera estar descontextualizado. Uno suele acudir a ferias promocionales y de muestras en búsqueda del futuro. De lo nuevo. De lo que está por llegar. Y en FITUR hay toneladas de papel en forma de folletos. Papeles. Libritos. Se presentan carteles y acciones ya comunicadas que hacen sospechar de su efectividad.

Si yo llevo un cartel de mi concierto a FITUR pero lo he lanzado a los medios tiempo a través y se ha visto en medio mundo porque he hecho una campaña de social ads en redes sociales para que salga allí donde quiero… ¿Para qué sirve esta performance?

Sinceramente no lo sé. Pero la cosa es que, siempre que voy a FITUR, veo a José Manuel Parada. Aten cabos. Es una señal del destino. El modelo está caduco.

Igual la idea más acertada pueda ser cambiarle el nombre y en vez de FITUR llamarlo FreeTour, que suena casi igual pero representa mejor la realidad de muchos de los asistentes a esta historia. Viva Málaga.