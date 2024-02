Cartas de los lectores

HÚMEDOS, AÚN, LOS OJOS

Húmedos, aún, los ojos, templo, y me dispongo a escribir. Escribir desde el lado de esa inmensa minoría desahuciada del baremo deontológico de las farmacéuticas. Enfermedades minoritarias, raras. Sí, es baremo, no Código. Un baremo con un solo renglón. Un renglón metálico. Un renglón de oro. Oro, que bajo ningún concepto aceptará aleación alguna. Solo oro. Si no eres oro, si no hueles a oro, si no exalas oro, de inmediato, y en forma descarada, con el beneplácito de quienes se proclaman salvaguardia de los pueblos, de su gente, serás desahuciado. Te darán morada en el rincón de las falsas esperanzas. Anunciarán que la sempiterna investigación llegará para auxiliarte. Te abrazará el consuelo, pero irás apagándote, mientras ellos continúan construyendo su torre dorada. Y morirás en la espera, pues la avaricia es una línea directa conducida por el salmo de la pestilencia, con licencia otorgada por césares bajunos. En el lado de esa inmensa minoría desahuciada.