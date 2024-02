Escañito de Valencia sigue en el ruedo

Ábalos / EFE

Sánchez no quería que Escañito de Valencia saliera más al ruedo del hemiciclo. Hoy hay sesión de control al Gobierno y Ábalos se va a atrincherar en su burladero con el capote del Grupo Mixto.

Estamos viendo cosas que ni en Blade Runner. ¿Veremos al exministro votando contra el PSOE, que ya tiene contadísimos los apoyos y dificultad para salvar las votaciones? Ábalos va a escribir su propio manual de resistencia y quizás asistamos al inédito episodio de que alguien le eche, en el partido, bemoles a Sánchez. Desde que es presidente.

Si Ábalos sigue resistiendo corremos el riesgo de empezar a cogerle simpatía. Es una tozudez hispánica, del día a día, que nos suena. Soy rebelde porque Koldo me ha hecho así. No quiere ser cortafuegos pero bien mirado, si cae pronto, el PP no se va a conformar con esa pieza y disparará elevando el tiro hacia Sánchez. Ya lo hacen los francotiradores más hiperbólicos y los que dentro de los populares encuentran paréntesis en su postergamiento hablando a los medios de Ábalos. Algunas fuentes hablan de que el exministro está negociando una salida personal, eufemismo de sueldo. Un cargo, discreto si acaso, que lo aleje de los focos. Y de la indigencia.

Ábalos no está siendo investigado y lo que se dirime es una responsabilidad política, que habría de asumir: la de que su hombre de confianza haya sido detenido. El Gobierno Rajoy cayó por la corrupción, un PP podrido dio alas a la moción de censura. Ahora Sánchez no quiere que nada le salpique. Todos sospechamos de que cuando se deshizo de Ábalos sorpresivamente, había algo podrido. No va a ganar el pulso pero va a dar espectáculo, lo cual ya es dar algo mejor que muchas carreras políticas. Ábalos es carne de entrevista radiofónica intimista de madrugada, carne de libro autobiográfico firmado en tenderete callejero. Es un nacionalista (de sí mismo) más con el que el PSOE va a tener que negociar. Santos Cerdán, secretario de Organización, fue a su casa a merendarle el escaño. Ábalos es perro viejo y yo daría dinero por haber oído esa conversación.